В ночь на 4 августа примерно в 00:30 часов на улице Абдуллы Кадыри в Ташкенте О. М. 1997 года рождения, управляя автомобилем Lacetti совершил наезд на пешехода, сообщила пресс-служба столичного ГУВД.

В результате пешеход Д. Ф., 1992 г. р., от полученных тяжких телесных повреждений скончался на месте происшествия.

По данному факту следственным управлением ГУВД Ташкента возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 2 статьи 266 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека) Уголовного Кодекса Узбекистана. Ведётся следствие.