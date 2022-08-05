В ночь на 4 августа примерно в 00:30 часов на улице Абдуллы Кадыри в Ташкенте О. М. 1997 года рождения, управляя автомобилем Lacetti совершил наезд на пешехода, сообщила пресс-служба столичного ГУВД.
В результате пешеход Д. Ф., 1992 г. р., от полученных тяжких телесных повреждений скончался на месте происшествия.
По данному факту следственным управлением ГУВД Ташкента возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 2 статьи 266 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека) Уголовного Кодекса Узбекистана. Ведётся следствие.
Olim Saidov
Строгость наших законов компенсируется необязательностью их исполнения
Rashid Nasirov
Сразу можно сказать, по повреждениям на машине, по гос. номеру, по возрасту водителя, по времени суток — “Летел слишком низко“.
Когда объявят карантин на таких водтелей, сколько они еще должны убить, включите счетчик обратного отчета.