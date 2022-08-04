Для проведения очередного заседания рабочей группы по вступлению Узбекистана во Всемирную торговую организацию до конца года стране необходимо представить в секретариат ВТО ответы на дополнительные вопросы стран-членов организации и обновленные в соответствии с запросами документы, в том числе по техническому регулировании и интеллектуальной собственности.

Об этом говорилось на очередном заседании межведомственной комиссии по работе с ВТО, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли.

Заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Жамшид Ходжаев дал членам межведомственной комиссии «жесткие указания по ускорению процесса вступления Узбекистана в ВТО», при этом он особо подчеркнул недопустимость затягивания установленных сроков.

Напомним, процесс вступления Узбекистана в ВТО возобновился после почти 15-летнего перерыва в 2020 года. В конце июня этого года состоялось пятое заседание рабочей группы, где начались переговоры узбекской стороны ос странами-членами ВТО об условиях вступления в организацию.

Сардор Умурзаков, бывший тогда вице-премьером и возглавлявший МИВТ, в ходе того заседания отметил, что из-за негативных последствий пандемии процесс присоединения к организации усложнился. Он призвал стран-участниц ВТО к большей гибкости и заверил, что Узбекистан намерен завершить процесс вступления как можно скорее.