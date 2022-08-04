2 августа 48-летняя сотрудница Ферганского нефтеперерабатывающего завода Х. С. подожгла себя, вылив на себя бензин перед зданием предприятия. Информацию об этом, опубликованную изданием «Дарё», подтвердили областная администрация и Генеральная прокуратура Узбекистана.

По данным «Дарё», побудить женщину совершить попытку самоубийства могло увольнение. Она проживает в Ташлакском районе, супруг безработный, у них четверо детей. В день происшествия у неё отобрали пропуск. У входа в здание, где произошло происшествие, не было огнетушителя, и никто оперативно не пришёл на помощь, пишет издание.

В сообщении хокимията области говорится, что женщине была оказана первая помощь в медпункте завода, затем она была госпитализирована в отдел комбустиологии Ферганского филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи.

Расследование инцидента взято на контроль хокимията области. Образована рабочая группа под руководством первого заместителя хокима Аваза Уринбоева и заместителя прокурора области Бехзода Исмоилова. В неё вошёл также глава управления профсоюзов области Эркин Нуралиев, сообщили в хокимияте.

3 августа пострадавшую в медучреждении навестила заместитель хокима области — руководитель управления семьи и женщин Комила Кавланова.

Генпрокуратура сообщила, что у женщины ожоги тела тяжёлой степени. Доследственную проверку ведёт прокуратура города Ферганы.