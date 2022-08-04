Министерство иностранных дел Узбекистана выразило надежду на скорейшее снижение возникшей напряжённости в связи с развитием ситуации вокруг Тайваня. Об этом говорится в информационном сообщении, распространенном ИА «Дунё».

«Узбекистан последовательно поддерживает политику „одного Китая“, суверенитет, территориальную целостность этой страны, в соответствии с общепризнанными нормами и принципами международного права», — говорится в сообщении.

Напомним, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси 2−3 августа посетила с визитом остров Тайвань, который Китай считает своей территорией, в рамках поездки в Индо-Тихоокеанский регион.

По ее словам, визит делегации американского Конгресса на Тайвань направлен на взаимную безопасность, экономическое партнерство и демократическое управление и не противоречит давней политике Соединенных Штатов , основанной на Законе об отношениях с Тайванем 1979 года, совместных коммюнике США и Китая и шести заверениях.

Министерство иностранных дел Китая ответило резким протестом и критикой этого визита.

«Это серьезное нарушение принципа одного Китая и положений трех китайско-американских совместных коммюнике, серьезный подрыв политического фундамента китайско-американских отношений, грубое посягательство на суверенитет и территориальную целостность Китая, что навредит миру и стабильности в районе Тайваньского пролива, подает сугубо ошибочный сигнал сепаратистским силам, выступающим за т. н. „независимость Тайваня“», — подчеркнули в МИДе.

«США следует не заходить слишком далеко по неверному и опасному пути», — резюмировало внешнеполитическое ведомство.

Армия Китая 4 августа провела военные учения в морских районах и их воздушном пространстве вокруг Тайваня. Ранее было заявлено, что они продлятся до 7 августа.

«Командование Восточного театра военных действий Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в четверг около 13:00 провело учения по дальней боевой стрельбе в Тайваньском проливе и нанесло точечные удары по определенным районам в восточной части Тайваньского пролива», — говорится в сообщении CGTN (Китайская глобальная телевизионная сеть). По итогам командование заявило, что ожидаемые результаты учений достигнуты.