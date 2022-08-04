Служба государственной безопасности сообщила о двух случаях незаконного выделения субсидий, предоставляемых по постановлению президента «О мерах по дальнейшему ускорению организации внедрения водосберегающих технологий в сельском хозяйстве» от 11 декабря 2020 года.

В 2021 году на местное снабжающее предприятие была возложена задача по внедрению технологии капельного орошения на 1376 га хлопковых полей кластера, расположенного в Шурчинском районе.

Предприятие внедрило технологии капельного орошения на 142,7 гектара хлопковых полей. Для возмещения связанных с этим расходов рабочая комиссия Шурчинского района составила заключение на выделение субсидий, которое было предоставлено в Аму-Сурханское бассейновое управление ирригационных систем.

Должностные лица Аму-Сурханского бассейнового управления ирригационных систем составили поддельные документы о том, что строительно-монтажные работы завершились полном объеме, в эксплуатацию введены технологии капельного орошения дополнительно на 993 га. Таким образом, они добились выделения кластеру субсидий из государственного бюджета в размере 6,7 млрд сумов.

Управление СГБ по Сурхандарьинской области возбудило уголовное дело в отношении должностных лиц Аму-Сурханского бассейнового управления ирригационных систем.

Аналогичный случай был также зафиксирован в Кумкурганском районе. Было предусмотрено внедрение технологий капельного орошения на 2000 га хлопковых полей, принадлежащих местному кластеру, и эта работа также была возложена на вышеупомянутое снабжающее предприятие.

Начальник отдела ирригации Кумкурганского района, вступив в сговор с другими заинтересованными лицами, составил поддельные заключения о полном завершении строительно-монтажных работ и запуске технологий капельного орошения на 1143 га площадей в 2021 году, хотя на деле эти работы так и не были выполнены. Тем самым, они добились выделения кластеру субсидий в размере 7,7 млрд сумов.

Областное управление СГБ ведет уголовное дело в отношении начальника отдела ирригации Кумкурганского района и его сообщников.