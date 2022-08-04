В Узбекистане планируется отказаться от использования старых справок-объективок при приёме на работу государственных служащих. Об этом заявил президент Шавкат Мирзиёев на совещании по реформированию государственной службы в четверг, сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

Глава государства подчеркнул, что в госорганах будет внедрена система подготовки кадров по принципу «от уровня махалли до республиканского уровня».

«Мы начали масштабные реформы, чтобы спустить государственную службу в махалли. В каждой махалле будет создана целостная система, состоящая из председателя махалли, помощник хокима, лидера молодёжи и [советника по вопросам] женщин. Отныне кандидаты на руководящие должности будут отбираться из числа кадров, которые работали с жителями махалли, видели своими глазами проблемы и решали их», — сказал он.

Президент поручил с 1 ноября отказаться от старых объективок и перейти к системе, оценивающей квалификацию и потенциал работников, достигнутые ими результаты на основе передовых информационных технологий. При оценке работника главным критерием должны быть его знания, опыт и результаты, которые он показал, а не какой вуз он закончил или где работал.

«Говорят простыми словами, отныне не будет случайного попадания на руководящую должность», — заявил Шавкат Мирзиёев.

Эксперт по инновациям в госсекторе Азиза Умарова отмечала, что текущая форма справки-объективки по различным данным была внедрена Иосифом Сталиным в СССР в 1935 году для сотрудников госбезопасности и внутренних дел. В объективке указывается информация о месте рождения, членстве в партии, судимости, государственных наградах, научных степенях. Значительная часть формы посвящена информации о родственниках. При этом в справке нет графы о компетенциях, навыках и достижениях в работе.