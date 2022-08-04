В Узбекистане планируется создать резерв компетентных кадров на руководящие должности в районах и городах. Такое поручение дал президент Шавкат Мирзиёев на совещании по реформе государственной службы в четверг, передаёт его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

Кандидаты в резерв будут отбираться только из числа помощников хокимов и лидеров молодёжи в махаллях. Для них планируется организовать целевые курсы повышения квалификации.

Молодые люди минимум месяц будут обучаться работе и повышать квалификацию в министерствах и хокимиятах. Совместно с иностранными специалистами будут проанализированы их личные качества, психологическое состояние и сформированы лидерские качества, сказал глава государства.

Президент поручил до конца года отобрать 1000 кандидатов из числа помощников хокимов и молодежных лидеров в кадровый резерв. «Вчера я лично отобрал для резерва компетентных кадров 65 помощников хокимов и 40 молодежных лидеров, показавших хорошие результаты по итогам полугодия», — сообщил президент.

Кроме того, поставлена задача запустить программу «100 прогрессивных лидеров» в течение трех месяцев. В рамках программы раз в два года из числа государственных служащих, активных предпринимателей и соотечественников за рубежом будут отбираться 100 перспективных молодых кадров.

Для них разработают отдельные программы обучения, внедрят систему стажировок за рубежом. По окончании обучения эти кадры станут кандидатами на престижные должности в государственной системе. Такая программа показала положительные результаты в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщил глава государства.

Стоит отметить, что ещё в июле 2021 года президент анонсировал внедрение новой системы выдвижения молодёжи ключевыми кандидатами на руководящие должности. Для этого планировалось сформировать кадровый резерв «Лидеров будущего». Ожидалось, что кенгаши ежегодно будут утверждать не менее двух молодых кандидатов в резерв должностей хокимов, министров и других руководителей.