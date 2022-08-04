Десять граждан Узбекистана, которые насильно удерживались с целью трудовой эксплуатации в Казахстане, освобождены и возвращены на родину, сообщило ИА «Дунё».

По данным агентства, в генеральное консульство Узбекистана в Алматы обратились трое соотечественников, которые рассказали, что группа местных жителей, угрожая расправой, удерживает 10 человек в частном доме, отобрав личные вещи и мобильные телефоны.

Сотрудники генконсульства совместно с представителями правоохранительных органов Алматы выехали по месту нахождения граждан Узбекистана, после чего они были доставлены в управление полиции Бостандыкского района.

В отношении виновных возбуждено уголовное дело по статье 389 Уголовного кодекса Казахстана (самоуправство).

Совместно с общественным фондом «Родник» граждане Узбекистана были размещены в хостел с обеспечением трёхразового питания.

После проведений следственных мероприятий и возвращении гражданам Узбекистана их паспортов и личных вещей они 1 августа были сопровождены до автовокзала на рейс «Алматы-Ташкент».