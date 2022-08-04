Пресс-служба Ферганского нефтеперерабатывающего завода распространила комментарий касательно инцидента с самоподжогом сотрудницы предприятия Санобархан Хайдаровой. «Газета.uz» приводит его с небольшими сокращениями.

«Руководство завода, коллеги сотрудницы, решившейся пойти на отчаянный поступок 2 августа на проходной ФНПЗ, следят за ситуацией и оказывают всю необходимую помощь ей и её детям. Завод сотрудничает с правоохранительными органами и хокимиятом Ферганской области.

Ситуация вызвала обширный резонанс в обществе, и наше предприятие заинтересовано в объективном освещении трагического инцидента, произошедшего с нашей коллегой. В связи с этим считаем необходимым сообщить о том, как события развивались на проходной ФНПЗ утром во вторник, а также относительно взаимодействия с коллегой в более ранних периодах времени.

2 августа в 7:37 Санобархан Хайдарова, работающая на предприятии в должности маляра 2-го разряда в цехе №32, на заводской проходной 1-го сектора не была допущена на территорию предприятия, т. к. при ней отсутствовал соответствующий пропуск. Сотрудники охраны, следуя должностным обязанностям, отказали в праве на вход коллеге.

Санобархан Хайдарова в агрессивной форме высказала своё возмущение ситуацией в адрес сотрудников охраны. После короткого диалога на проходной она вышла из здания. У завода есть все видеоматериалы, подтверждающие указанные действия. В соответствии с законодательством Республики Узбекистан данные видеоматериалы могут быть направлены в правоохранительные органы в установленном порядке.

Фото: ФНПЗ.

Спустя час, в 8:31, Санобархан Хайдарова вернулась и прямо перед подходом к проходной 1-го сектора облила себя бензином из пластиковой бутылки. Зайдя в здание проходной, она попыталась поджечь себя. Увидев данные действия, сотрудники охраны ФНПЗ незамедлительно попытались предотвратить самоподжог. Однако сотруднице удалось инициировать огонь, на ней загорелась одежда. Сотрудники охраны оперативно, используя огнетушитель и ветошь, погасили пламя. Однако она уже успела получить значительные ожоги, препятствуя оказанию помощи.

Также в 8:31 медсестра санчасти ФНПЗ Барно Обидова, дежурившая на проходной, вызвала бригаду медицинской помощи предприятия. В 8:37 сотрудница была отправлена на машине скорой помощи ФНПЗ в ожоговое отделение больницы Ферганы. Машина прибыла в приёмное отделение в 8:45. В настоящее время наша коллега находится в больнице под пристальным наблюдением врачей и её коллег с ФНПЗ.

Разумеется, подобные действия не могут совершаться без определенных причин. В данной ситуации мы считаем необходимым привести лишь общие факты, поскольку завод не имеет права разглашать детали о жизни сотрудников.

Санобархан Хайдарова (1975 г. р.) замужем, имеет 4 детей, проживает в Кувинском районе. В результате общения с очевидцами известно, что она имеет склонность к суициду и до приёма на работу не раз была замечена в ситуациях, близких с указанной выше, однако тогда угрозы больше имели устный характер, но также были направлены в адрес предыдущих работодателей. Подробная информация об этом направлена в уполномоченные органы Республики Узбекистан.

Санобархан Хайдарова была переведена на должность маляром 2 разряда 1-го ремонтно-строительного участка 32-го цеха ФНПЗ после работы в спорткомплексе «Нефтчи».

В апреле 2022 года ряду работников цеха 32 было предложено перейти на работу в Ремонтно-строительное механическое управление (РСМУ) предприятия ввиду того, что данное подразделение активно вовлечено в процесс модернизации предприятия. Условия работы в РСМУ не отличаются от работы на ФНПЗ ни по каким параметрам, в частности, по заработной плате, должности и разряду. Руководством предприятия с персоналом цеха 32, в котором работают более 400 сотрудников, в апреле была проведена разъснительная работа по переводу, пояснены условия. Свидетелями этой работы могут выступить 400 человек.

В соответствии с внутренними процедурами и трудовым законодательством Республики Узбекистан, работодатель обязан не позднее, чем за два месяца выдать наручно сотрудникам уведомление о переводе, в случае их согласия. Подобные уведомления были выданы всем сотрудникам, в том числе Санобархан Хайдаровой. Срок данного уведомления истёк 9 июня. Однако с сотрудницей на постоянной основе, уже после истечения срока, проводилась работа по разъяснению перевода в РСМУ, и со стороны администрации завода не было действий, направленных на её увольнение.

На женсовете 1 августа Санобархан Хайдарова обратилась к руководству завода с просьбой о помощи в семейных вопросах. В ходе беседы с руководством стало известно об определённых сложностях в семье. Со стороны руководства до сотрудницы была доведена следующая позиция: завод готов поддержать сотрудницу в сложной жизненной ситуации. На 5 августа у коллеги была назначена встреча с директором предприятия по обсуждению параметров помощи, оказываемой предприятием.

Заявление о её переводе в РСМУ было написано Санобархан Хайдаровой собственноручно 1 августа. Таким образом, утверждения ряда СМИ о сокращении сотрудницы носят лживый характер. На основании данного заявления сотрудницы был издан приказ о её зачислении на работу в РСМУ.

В настоящее время сотрудница завода находится в ожоговом отделении, в палате №8 больницы Ферганы, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь. От завода в палате постоянно находятся сотрудники, коллеги Санобархан Хайдаровой, а также члены профсоюзного комитета предприятия. Завод обеспечивает сотрудницу всеми необходимыми лекарствами, а также продуктами питания. 12 человек из числа сотрудников завода уже сдали кровь для пострадавшей.

Мы хотим ещё раз подчеркнуть — на сегодняшний день, несмотря ни на какие поступки, Санобархан Хайдарова является сотрудницей нашего завода и нашей коллегой. И с нашей стороны ей будет оказана вся необходимая поддержка и содействие в выздоровлении, как материальное, так и моральное".