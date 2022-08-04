Официальный дистрибьютор южнокорейского автомобильного бренда Hyundai в Узбекистане предлагает автомобили по выгодным условиям кредитования. Кредитная линия рассчитана на срок от одного года до пяти лет с первоначальным взносом от 10% и годовой ставкой от 6%.





Если вы поклонник современных технологий в автомобилях, цените безопасность и комфорт, предпочитаете высококлассный сервис, то стоит обратить внимание на выгодное предложение от Hyundai.

Официальный дистрибьютор предлагает богатый выбор представленного модельного ряда — Elantra, Creta, Tucson, Sonata, Santa Fe, Palisade. Каждая модель представлена в нескольких комплектациях, как минимум в семи цветах кузова и двух цветах салона.





На все автомобили предоставляется гарантия на три года или 100 тысяч км. Для удобства покупателей дилерские центры открыты в крупных городах Узбекистана — Ташкенте, Андижане, Намангане, Ангрене, Самарканде, Бухаре, Фергане и Карши. Это прекрасная возможность приобрести автомобиль недалеко от дома и проходить рекомендованное техническое обслуживание, находясь в поездках по стране. Все дилерские центры функционируют по системе 3S: реализация автомобилей, сервисное обслуживание, продажа оригинальных запасных частей и дополнительного оборудования.





Также богат и выбор возможностей приобретения понравившегося автомобиля: разовая оплата, рассрочка, лизинг, а теперь и покупка на условиях кредитования. Все возможности предоставляются как физическим, так и юридическим лицам. Во всех дилерских центрах можно оформить страховые полисы КАСКО и ОСАГО.

У жителей Ташкента есть возможность воспользоваться востребованной услугой Trade-in. Обменять свой автомобиль с пробегом любой марки и модели и приобрести новый Hyundai вы сможете за максимально короткий срок в одном месте, получив гарантии прозрачности автомобильной истории и сделки. При приобретении автомобиля Hyundai по программе Trade-In также предоставляется возможность оформления лизинга, рассрочки и кредита.





Еще одно из преимуществ покупки автомобилей Hyundai — проведение тест-драйва. Каждому покупателю стоит знать, а не догадываться о возможностях и комфортабельности выбранного автомобиля, считают в компании.

При покупке автомобиля в Ташкенте покупатели могут пройти регистрацию и постановку на госучет в дилерском центре Hyundai Premium Sergeli.





Получить подробную информацию, записаться на тест-драйв или сервис можно по телефон: 1248.

ДЦ Hyundai Premium Sergeli

Телефон: (+998) 78−122−12−22.

Адрес: Ташкентская кольцевая автомобильная дорога, 68.

Время работы: с 9:00 до 20:00, без выходных.

ДЦ Hyundai Yunusobod

Телефон: (+998) 71−225−89−89.

Адрес: пр-т Амира Темура, 77А.

Время работы: с 9:00 до 20:00, без выходных.

ДЦ Hyundai Qushbegi

Телефон: (+998) 78−122−07−77.

Адрес: ул. Кичик халка йули, 22 В.

Время работы: с 9:00 до 20:00, без выходных.

ДЦ Hyundai Tashkent City

Телефон: (+998) 78−132−08−88.

Адрес: ул. Хадра 2/1.

Время работы: с 10:00 до 21:00, без выходных.

Сайт: hyundai.com

Telegram-бот: t.me/hyundai_uzbot

На правах рекламы.