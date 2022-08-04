С начала текущего года в Узбекистане было выявлено 82 нарушения, связанных с реализацией лекарственных средств и изделий медицинского назначения вне аптек, а также введения в оборот некачественных или фальсифицированных лекарств. Об этом сообщила пресс-служба Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре.

По этим фактам возбуждено 56 уголовных дел и 26 дел об административных правонарушениях. В качестве вещественных доказательств изъяты некачественные и поддельные лекарства и медицинские изделия на 4,4 млрд сумов.

Выявлено также 52 нарушения, связанных с изготовлением, хранением и сбытом лекарственных средств или психотропных веществ, оказывающих сильное воздействие на психику человека. Предотвращено незаконное введение в оборот таких препаратов на сумму 272 млн сумов.

Департамент просит граждан, имеющих информацию о незаконной продаже лекарств или лицах, предлагающих препараты, оказывающих сильное воздействие на психику, звонить по номеру телефона доверия 71−233−10−07. Анонимность звонков гарантируется.

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