Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на пленарном заседании 4 августа отклонил поправки в Семейный кодекс, которыми предлагалось отменить месячный срок от подачи заявления в ЗАГС до регистрации брака.

Инициатором поправок об отмене месячного срок выступало Министерство юстиции. Проект документа об этом выставлялся на обсуждение в апреле. «Принятие законопроекта положит конец хлопотам граждан, устранит бюрократию и коррупцию в ЗАГСах и органах здравоохранения», — отмечали в Минюсте.

Сенаторы посчитали, что месячный срок перед регистрацией брака даёт возможность подготовить будущих молодожёнов к семейной жизни и снизить количество разводов.

Заместитель председателя Комитета Сената по вопросам молодёжи, культуры и спорта Дилорам Ташмухамедова сообщила, что в ноябре 2020 года комитет направлял запрос в правительство по этому вопросу. Прохождение медицинского обследования «важно с точки зрения здоровья и прочности семьи, предотвращения бесплодия, наследственных и генетических заболеваний и рождения здорового ребёнка», отметила она.

«К сожалению, всё ещё молодёжь и некоторые родители несерьёзно относятся к этому вопросу. Есть случаи , когда не проходят медицинское обследование. Во время изучения комитетом отмечались ситуации, когда на местах медосмотр проводится формально, есть нехватка врачей, особенно психиатров и наркологов, проблемы в материально-технической базе, отсутствие современного оборудования. К сожалению, медико-генетическим консультированием не охвачена вся республика», — заявила сенатор.

Она сообщила, что по этим проблемам Кабинет министров предоставил ответ, но указанные в нём меры не были реализованы в полной мере.

Сенатор со ссылкой на одного из руководителей сферы здравоохранения сообщила, что в 2021 году родилось свыше 910 тысяч детей (по данным Госкомстата, 905,2 тысячи), из них 170 тысяч — с осложнениями при родах.

«Это почти 20% наших детей. Значит, каждый пятый ребёнок рождается с осложнениями. Думаю, необходимо обратить отдельное внимание на эти цифры. Подготовка к построению семьи, оздоровление семьи, повышение медицинской культуры должны быть очень важными задачами. Значит, наша важная цель — обеспечить полное исполнение действующего закона и усилить работу в этом направлении», — заявила Дилорам Ташмухамедова.

Она отметила, что поправки, которые предусматривают «быстрое построение семьи», могут снизить внимание к медобследованию, в связи с этим она поддержала отклонение поправок.