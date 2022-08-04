Мужская сборная Узбекистана в шестом туре 44-й шахматной Олимпиады в Ченнаи (Индия) сыграла вничью с командой Индии. Матч, прошедший 3 августа, завершился со счётом 2:2.

Средний рейтинг индийской сборной (2690) был выше узбекистанской (2622).





17-летний гроссмейстер Нодирбек Абдусатторов (2688) белыми фигурами уступил Пенталу Харикришна (2720). Это первое поражение узбекистанца на турнире.

20-летний Нодирбек Якуббоев (2620) сыграл вничью с 27-летним Видитом Гуджрати (2714), а 16-летний Жавохир Синдаров (2629) свёл вничью свой матч против 18-летнего Арджуна Эригайси (2689).

20-летний Шамсиддин Вахидов (2552) превзошёл 41-летнего Кришнана Сашикирана (2638).





Фото: chess-results.com.

По итогам шестого тура Узбекистан c 10 очками опустился на четвертую строчку в турнирной таблице, где представлены 188 команд. В следующем туре шахматисты встречаются с соперниками из Перу, которые также с 10 баллами (5 побед, 1 поражение) занимают 13-е место. Оппоненты ранее победили Бахрейн (4:0), Зимбабве (3:1), Венесуэлу (2,5:1,5), Андорру (2,5:1,5), Хорватию (2,5:1,5) и уступили Гватемале (1,5:2,5).





Женская сборная Узбекистана (1959) разгромила соперниц из Шотландии (1736) с крупным счётом — 4:0. Умида Омонова, Мафтуна Бобомуродова, Афруза Хамдамова и Маржона Маликова без проблем одолели своих оппонентов.

Национальная команда поднялась на 37-е место с 8 очками из 164 команд. В следующем туре шахматистки встретятся с Сербией, которая идёт на 35-м месте.