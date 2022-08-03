Жительница Кашкадарьинской области У. Х. сообщила, что подверглась изнасилованию сотрудником УКД ОВД Юнусабадского района Ташкента, 26-летним инспектором профилактики Х. О. Об этом 20-летняя девушка сообщила «Дарё».

По её словам, инцидент произошёл в августе 2021 года в съёмной квартире в Ташкенте, где она тогда проживала.

У. Х. рассказала, что после того, как не смогла поступить в вуз в Ташкенте в 2019 году, решила остаться в столице и работать, поскольку её мать перенесла инсульт. Она стала работать в кафе «Бухоро» в Яшнабадском районе столицы.

«Во время работы я познакомилась с сыном владельца кафе, который работал участковым. Поскольку кафе принадлежало им, я почти каждый день виделась с Х. О. Однажды он признался мне в любви, и я стала ему доверять», — рассказала она.

Девушка сообщила, что в то время, когда её подруг, проживавших с ней в арендованном доме, не было, туда приехал инспектор профилактики.

«Он воспользовался тем, что дома никого не было, и изнасиловал меня. Несмотря на сопротивление, он применил силу и обесчестил меня. Я была в шоке от этого случая…», — сказала заявительница.

Уроженка Кашкадарьи добавила, что после инцидента она рассказала о произошедшем своей сестре. Мужчина предположительно поговорил с родственницей, «взял на себя всю ответственность и поклялся, что женится на ней и оформит брак в ЗАГСе».

У.Х. добавила, что на данный момент она находится на седьмом месяце беременности. Её родные приехали в Ташкент и встретились с родственниками Х. О., но его родители отказались давать согласие на брак.

Она утверждает, что её заявления «безосновательно закрываются».

Инспектор профилактики опроверг слова девушки об изнасиловании.

«Признаюсь, между нами действительно была близость. Только это было по обоюдному согласию. Я не применял силу и не насиловал её. Кроме того, я заснял произошедшее в тот день на видео. И когда прокуратура начала расследовать это, я предъявил им это видео. На видео показано, что [половой контакт] произошел по желанию обеих сторон. Именно поэтому её обращения не были удовлетворены», — цитирует сотрудника ОВД «Дарё».

Мужчина также заявил, что он не имеет отношения к её беременности.

«С помощью 7 свидетелей я доказал, что у этой девушки были близкие отношения с другими до и после меня. Поэтому я не верю, что ребенок, которого она должна родить, мой, — сказал он.

Заявление девушки в прокуратуру было отклонено в мае 2022 года.