Государственный центр тестирования при Кабинете министров Узбекистана выявил 56 поддельных национальных и международных сертификатов о степени владения иностранным языком в онлайн-заявках абитуриентов в государственные вузы. Об этом было сообщено на пресс-конференции представителей центра в Агентстве информации и массовых коммуникаций во вторник.

Наличие сертификата уровня B2 и выше освобождает абитуриента от сдачи экзамена по иностранному языку.

Всего было загружено более 29 тысяч сертификатов. Их проверка показала, что 955 сертификатов не отвечают требованиям — большинство из них не являются языковыми. 56 сертификатов оказались поддельными: 44 — IELTS, 9 — национальные, 2 — HSK, 1 — TOEFL iBT. Информация об этом передана в правоохранительные органы.

Количество подтверждённых сертификатов составило 28116, что на 17468, или в 2,6 раза больше, чем в 2021 году (10648).

В этом году подали заявки на поступление в вузы 1 миллион 146 тысяч 744 абитуриента.