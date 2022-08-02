28 июля в Telegram-канале журналиста Хуршида Далиева появилось фото с надписью «Учитель — наёмный рабочий?» В подписи к фото говорится, что учителя 51-й школы в Туракурганском районе Наманганской области занимаются уборкой территории школы во время отпуска.

«Учителей, выражавших недовольство, оскорбляли и угрожали увольнением. Несмотря на то, что президент и министерства образования многократно заявляли об авторитете учителей, хокимият района и директора продолжают таким образом оказывать моральное давление», — написал автор фото.

На инцидент отреагировала пресс-служба Министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана. Согласно его сообщению, специалисты Главного управления занятости населения Наманганской области изучили обстоятельство произошедшего и выяснили, что в июне-июле директор школы №51 действительно под угрозой увольнения принуждал учителей и других сотрудников убирать сорняки и наводить порядок на территории школы.

По данным Минтруда, директор школы привлечён к административной ответственности согласно части 1 статьи 51 Кодекса об административной ответственности и оштрафован на 15 млн сумов.