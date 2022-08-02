Руководитель предприятия «Н.» У. Р. и другие в Мубарекском районе Кашкадарьинской области подозреваются в хищении средств, выделенных на строительство и ремонт пешеходных и велосипедных дорожек, сообщила пресс-служба Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Узбекистана.

В ходе доследственной проверки, проведённой районным отделением департамента, установлено, что они присвоили и растратили 1,1 млрд сумов, вписав в официальные документы ложные сведения о невыполненных работах. Состояние тротуаров и велодорожек видно на фотографиях.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 167 (хищение путём присвоения или растраты) и статье 228 (изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование) Уголовного кодекса. Ведутся следственные действия.

В июле президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил Общенациональную программу «Безопасная и гладкая дорога» на 2022−2026 годы. Ей, в частности, предусмотрено строительство за пять лет более 3100 км велодорожек во всех регионах страны.