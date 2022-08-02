30 июля примерно в 15:30 на улице Фараби в Алмазарском районе Ташкента произошло ДТП, в результате которого скончался несовершеннолетний пешеход.

Как сообщила 2 августа пресс-служба ГУВД столицы, водитель Matiz (зарегистрирован в Кашкадарьинской области) А. Ш. 2001 года рождения, выехав на встречную полосу, сбил двух пешеходов (1988 и 2017 г. р.), переходивших улицу напротив 14-й семейной поликлиники.

Пешеходы были доставлены в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи. Несмотря на усилия врачей, несовершеннолетний пешеход скончался.

Следственное управление ГУВД Ташкента возбудило уголовное дело по части 2 статьи 266 Уголовного кодекса Узбекистана (нарушение водителем правил безопасности движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее смерть человека). Водитель задержан. Следствие продолжается.