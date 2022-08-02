Мужская сборная Узбекистана в пятом туре 44-й шахматной Олимпиады в Ченнаи (Индия) одержала победу над командой Словакии. Матч, прошедший 2 августа, завершился со счётом 4:0.

Гроссмейстер Нодирбек Абдусатторов (2688) сразу же взял инициативу в свои руки и в скором темпе одержал победу над Джергусом Печаком (2594).

Нодирбек Якуббоев (2620) обыграл Виктора Газика (2544), а и Жавохир Синдаров (2629) превзошёл Юрая Друску (2519).

Победную встречу завершил Джахонгир Вахидов (2564), неспешно обыграв Христофера Репка.

Фото: chess-results.com.

По итогам пятого тура Узбекистан c 9 очками поднялся на третью строчку в турнирной таблице, где представлены 188 команд. В следующем туре шахматисты встречаются с соперниками из Индии, которые занимают 4-е место. Оппоненты ранее победили Зимбабве (4:0), Молдову (3,5:0,5), Грецию (3:1), Румынию (2,5:1,5) и сыграли вничью с Францией (2:2).





Кроме того, чемпион мира по рапиду Нодирбек Абдусатторов стал одним из самых продуктивных игроков олимпиады, который первым достиг 100-процентного результата по итогам пяти туров. 17-летний узбекистанец, 16-летний Гукеш Доммараджу из Индии-2 и 18-летний Ногербек Казыбек из Казахстана, а также 24-летняя Паллатур Венкатачалам Нандхидхаа из Индии-3 и 20-летняя Яна Шнайдер из Германии могут похвастаться пятью победами в пяти матчах.





Женская сборная Узбекистана уступила соперницам из Вьетнама (0,5:3,5). Мафтуна Бобомуродова сыграла вничью, а Нилуфар Якуббаева, Умида Омонова и Маржона Маликова проиграли свои партии.

Национальная команда занимает 54-е место с 6 очками из 164 команд. В следующем туре шахматистки встретятся с Шотландией.