На чемпионате Азии по стендовой стрельбе, проходящем в Алматы (Казахстан), Шохрух Садиров, участвовавший в трапе среди молодёжи, завоевал золотую медаль. Об этом сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Трап — площадка для проведения соревнований по стендовой стрельбе. Траншейный стенд отличается от круглого тем, что стрелковые номера располагаются по прямой линии. Соревнования на траншейном стенде входят в программу Олимпийских игр с 1900 года.

Второе место досталось Максиму Бедареву из Казахстана, третье место занял Мохаммед Бейранвард из Ирана.