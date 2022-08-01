В Карманинском районе Навоийской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в краже устройств для майнинга AntMiner Т19 на общую сумму 3,285 млрд сумов. Об этом сообщил Центр кибербезопасности МВД Узбекистана.

Житель Навои А. Ф. (1995 г. р.) заявил о пропаже устройств, которые были установлены в теплице, 31 мая. Было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 169 (кража, совершённая в крупном размере) Уголовного кодекса.

В ходе оперативно-технического мероприятия, проведённого сотрудниками Центра кибербезопасности и его областного отделения, было обнаружено, что двумя устройствами пользовался житель Юнусабадского района Ташкента А. И. (1999 г. р.), занимающийся ремонтом таких устройств.

В продолжение расследования выяснилось, что аппараты были украдены жителями Карманинского района Н. Ф. и Р. А. (оба 1995 г. р.). Они были задержаны.



В доме Н. Ф. было найдено 11 устройств AntMiner Т19. Все обнаруженные устройства изъяты в качестве вещественных доказательств.

В настоящее время принимаются меры по установлению других подельников двух задержанных, говорится в сообщении.