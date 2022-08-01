Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) совместно с консалтинговым бюро SmartGov запустили в Узбекистане программу «Менторинг для женщин-предпринимателей».

Цель программы — поддержка женщин-руководителей и предпринимателей в развитии бизнеса, совершенствовании навыков и личностном росте, а также обмен опытом и взаимная интеграция.

В программе, которая продлится девять месяцев, участвуют 27 менторов и 50 предпринимательниц. Они будут работать в парах согласно специально разработанной программе. Для участниц также будут организованы тренинги, ознакомительные встречи, мероприятия по налаживанию связей и другие. Для первого курса принимались заявки только из Ташкента.

Среди менторов — председатель Ассоциации неправительственных образовательных учреждений Узбекистана, основатель Leader School Фируза Вахабова, основатель компании Begim (Parfum Gallery) Гульчехрабегим Махмудова, учредитель и арт-директор Caravan Group Наталья Мусина, основатель и CEO сети кофеен «ЧайKоф» Алина Цимерман, основатель сети Testo Замира Рахманова. партнёр и директор проектов агентства Maslov PR Tashkent Севиль Сакаева, руководитель GoodComm PR Agency Нигора Акилова, и другие.

«Мы стремимся устранить основные барьеры, препятствующие доступу женщин к финансированию и к знаниям», — сказала на церемонии запуска программы 27 июля управляющий директор ЕБРР по Центральной Азии Жужанна Харгитай.

Проект осуществляется в рамках программы ЕБРР «Консультации для малого бизнеса», по которой оказывается поддержка процессу экономических реформ путём преобразования хозяйствующих субъектов в потенциально рентабельные микро-, малые и средние предприятия, а также создания устойчиво функционирующей инфраструктуры деловых консультационных услуг.

В декабре 2020 года ЕБРР в Узбекистане запустил программу «Женщины в бизнесе» в рамках инициатив поддержки бизнеса через оказание консультационных услуг. Она нацелена на решение проблемы гендерного неравенства как с точки зрения доступности финансирования, так и в отношении доступа к ноу-хау.