Банк России продлил действие ограничений на снятие наличной валюты ещё на шесть месяцев — до 9 марта 2023 года, говорится в пресс-релизе регулятора. Снять можно только 10 тысяч долларов или такую же сумму в евро независимо от валюты вклада.

Центробанк РФ запретил снимать c валютных счетов и вкладов более 10 тысяч долларов в марте, ограничения были рассчитаны до 9 сентября. Однако глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее заявила, что мера будет продлена.

До марта следующего года будут действовать ограничения на покупку иностранной валюты: банки могут продавать гражданам только евро и доллары, поступившие в их кассы после 9 апреля 2022 года. Другую иностранную валюту будут продавать без ограничений.

Кроме того, регулятор продлил на шесть месяцев меру, согласно которой юридические лица — резиденты смогут получать для оплаты расходов по зарубежным командировкам не более 5000 долларов или такую же сумму в эквиваленте в евро, фунтах и иенах.

Центробанк объяснил сохранение ограничений действующими против России санкциями и решением властей США и ЕС запретить ввоз в страну долларов и евро наличными. Эльвира Набиуллина отмечала, что у регулятора «нет оснований ожидать» улучшения ситуации со ввозом валюты в страну.

Председатель Центрального банка Узбекистана Мамаризо Нурмуратов отмечал, что разница между курсами наличной и безналичной валютой в России составляет в 15−20%, а иногда 30%. Это стало одной из причин резкого роста денежных переводов в Узбекистан.