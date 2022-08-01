Узбекистан получил от афганской энергетической компании Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS) расчет за поставки электроэнергии в 2021 году, сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

Сейчас производятся платежи за поставки 2022 года.

По данным Минэнерго, за прошлый год Афганистану было поставлено 2151,3 миллиона кВт.ч. В этом году объём поставок электроэнергии из Узбекистана в Афганистан определён в 2, 21 миллиарда кВт.ч, из которых уже поставлено 770,2 миллиона кВт.ч.

«Расчеты за поставленную в текущем году электроэнергию из Узбекистана производятся компанией Da Afghanistan Breshna Sherkat на системной основе», — подчеркнули в Минэнерго. С 14 апреля Афганистан подключился на летний сезон к энергосистеме Таджикистана.

Напомним, в мае афганский телеканал TOLO News со ссылкой на Министерство энергетики и водных ресурсов страны сообщал, что временное правительство Афганистана задолжало Узбекистану и Таджикистану свыше 100 млн долларов за электроэнергию. Тогда Минэнерго Узбекистана тоже заявляло, что DABS полностью погасила долг за электричество за прошлый год.