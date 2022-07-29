30 и 31 июля
Куда пойти на выходных
в Ташкенте?
30 и 31 июля
Куда пойти
на выходных
в Ташкенте?
Три кинопремьеры, концерты и кинопоказы на открытом воздухе, развлекательные программы в центре города, крутые вечеринки, скидки, мастер-классы.
Редакторы Афиши отобрали для вас лучшие ивенты.
Все мероприятия — в
календаре
на сайте.
Три кинопремьеры, концерты и кинопоказы на открытом воздухе, развлекательные программы в центре города, крутые вечеринки, скидки, мастер-классы.
Редакторы Афиши отобрали для вас лучшие ивенты.
Все мероприятия — в
календаре
на сайте.
Кино
«Суперпитомцы»
комедия, семейный, фантастика, приключения, боевик, фэнтези, криминал
«Певица на всю голову»
комедия, мелодрама
«Клаустрофобы. Долина дьявола»
триллер
Кинопоказы в парке «Дружбы»
«Пропавшая», «Дублер», «Три метра над уровнем неба», «Бункер»
Кинопоказы в парке Tashkent City
«Скуби-ду», «Первый встречный»
Кинопоказы в парке Bolajon
«Малефисента», «Обитель проклятых», «Мой волк», «Дивергент»
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Город
Каток в Humo Arena
Zumba Party в ТРЦ Compass
Pepsi Dance Show в Magic City
Fanta Dance Party в парке Tashkent City
Гастрономический фестиваль Food Fest
Развлекательная программа в Anhor Park
Концерты
Концерты в парке «Ашхабад»
Концерт DJ King Macarella
Концерт в парке «Навруз»
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Магазины
Скидки в Just
Тотальная ликвидация в Redtag
Скидки в MINISO
Скидки в Glamour
Скидки на всю коллекцию в Pink Island
Скидки в Basconi
Скидки в Emporio Armani
Распродажа в Senorita Home
Скидки в Urban Store
Знания
Мастер-класс по росписи керамических тарелок в технике сграффито
Мастер-класс «Техника Эбру» в Human House
Игра «Квиз, плиз: Рок vs рэп»
Тематическая «Мозгобойня: Детективная»
Творческие мастер-классы в Masterskaya
Творческие мастер-классы в Potterville
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Вечеринки
Bla Bla Bar
«Пиратская вечеринка» в «Шишка Party Bar»
Gosty
«Семь Пятниц»
Tropic Hawaii Paradise в Cowboy Jack
Bourbon
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