Кредит компании UzAuto Motors стал причиной судебного спора между российским «Транскапиталбанком» (ТКБ) и швейцарским банком Credit Suisse. Это следует из материалов Арбитражного суда Москвы.

ТКБ, находящийся под блокирующими санкциями США, добился ареста в России акций двух «дочек» Credit Suisse — Банк Кредит Свисс (Москва) и «Кредит Свисс Секьюритиз», запретив материнской структуре, а также регистратору РОСТ совершать с ними любые сделки. Кроме того, заморожены средства на чуть более 10 млн евро, принадлежащие швейцарскому банку, на счетах в московском подразделении.

Суть иска

В конце 2020 года крупнейший производитель автомобилей в Узбекистане UzAuto Motors подписал с лондонским отделением Credit Suisse соглашение о кредите на сумму до 150 млн евро. Весной 2021 года к синдицированному кредиту присоединился ТКБ, выделивший 10 млн евро в качестве суммы участия.

Лондонское подразделение Credit Suisse выступало агентом синдиката, который по условиям сделки перенаправляет платеж от заемщика кредитору, либо уведомляет кредитора о том, что платеж не поступил. Погашение должно было состояться 19 апреля, но 20 апреля Министерство финансов США ввел блокирующие санкции против ТКБ, и деньги, перевод которых начал Credit Suisse, до российского банка не дошли.

Представитель ТКБ пояснил РБК, что банк давал Credit Suisse инструкции по возврату замороженных средств в пользу Uzauto Motors, чтобы автопроизводитель мог самостоятельно рассчитаться с российским кредитором. «Но Credit Suisse AG их проигнорировал, несмотря на то что подобная операция под ограничения не попадает», — подчеркнул он. Куликов, представляющий интересы ТКБ в суде, отмечает, что Credit Suisse, зарегистрированный в Швейцарии, «может не ориентироваться на американский SDN-лист».

«Транскапиталбанк» аргументировал необходимость ареста российских активов Credit Suisse тем, что без обеспечительных мер ему будет сложно добиться возврата денег.

Транскапиталбанку удалось добиться заморозки средств Credit Suisse только с третьего раза, обращает внимание «Прайм». Предыдущие отказы в обеспечительных мерах суд аргументировал тем, что ТКБ не обосновал их целесообразность и не указал в своих требованиях активы ответчика для заморозки.

В конце апреля «Газета.uz» сообщала, что после введения санкций российский Транскапиталбанк лишился возможности проводить расчёты с банками из Центральной Азии. По данным РБК, в ТКБ имеют мультивалютные счета 80% банков Узбекистана.