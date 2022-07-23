Открытие парка Гафура Гуляма в Чиланзарском районе Ташкента планируется 1 сентяря. Об этом сообщила пресс-служба Сената Олий Мажлиса.
Представители Комитета Сената по вопросам молодежи, культуры и спорта изучили ситуацию на месте. По их данным, на сегодняшний день иностранная компания BMP Smart Decision Private Limited, получившая в парк в аренду на 49 лет, проводит реконструкцию, строительство зданий и установку аттракционов, привезенных из-за рубежа. Сообщается, что на эти цели потрачено 71 млрд сумов.
Руководитель компании Отабек Мирзажонов уточнил «Газете.uz», что 1 сентября — это крайний срок, а открытие парка планируется в августе.
«Мы в августе хотим открыться. Всё равно он будет открыт в тестовом режиме. Полноценное открытие указано в сентябре», — заявил он.
Предприниматель опроверг сообщения в соцсетях о передаче парка в управление другой компании.
«Да, [парк в управлении BMP]. Если мы передадим другой [компании], строительство растянется ещё 2−3 года… Мы ждём аттракционы год, они изготавливаются год. Кому это надо сейчас кому-то передавать?» — отметил он.
Отабек Мирзажонов указал на сложность технологического процесса установки аттракционов, которые «на данный момент собраны и уже настраиваются».
«Две дороги залить осталось, газоны сажаем и аттракционы. И всё. Озеро уже восстановлено», — заявил представитель BMP.
Представитель компании BMP Smart Decision Management в феврале сообщал, что парк планируется открыть летом 2022 года. По его словам, в проект инвестировано 4 млн долларов. Ранее хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев критиковал компанию за невыполнение инвестиционных обязательств.
RoVa
И где фото восстановленного озера?
Тимур Юсубов
Что за дурь сдавать все к красивой дате? Не надо здесь ни каких “гонок“. Там ведь дети будут развлекаться! А из-за этих открытий к датам, второпях что-нибудь ни то сделают или, наоборот, не сделают..