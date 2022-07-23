Открытие парка Гафура Гуляма в Чиланзарском районе Ташкента планируется 1 сентяря. Об этом сообщила пресс-служба Сената Олий Мажлиса.





Представители Комитета Сената по вопросам молодежи, культуры и спорта изучили ситуацию на месте. По их данным, на сегодняшний день иностранная компания BMP Smart Decision Private Limited, получившая в парк в аренду на 49 лет, проводит реконструкцию, строительство зданий и установку аттракционов, привезенных из-за рубежа. Сообщается, что на эти цели потрачено 71 млрд сумов.





Руководитель компании Отабек Мирзажонов уточнил «Газете.uz», что 1 сентября — это крайний срок, а открытие парка планируется в августе.

«Мы в августе хотим открыться. Всё равно он будет открыт в тестовом режиме. Полноценное открытие указано в сентябре», — заявил он.





Предприниматель опроверг сообщения в соцсетях о передаче парка в управление другой компании.

«Да, [парк в управлении BMP]. Если мы передадим другой [компании], строительство растянется ещё 2−3 года… Мы ждём аттракционы год, они изготавливаются год. Кому это надо сейчас кому-то передавать?» — отметил он.





Отабек Мирзажонов указал на сложность технологического процесса установки аттракционов, которые «на данный момент собраны и уже настраиваются».

«Две дороги залить осталось, газоны сажаем и аттракционы. И всё. Озеро уже восстановлено», — заявил представитель BMP.





Представитель компании BMP Smart Decision Management в феврале сообщал, что парк планируется открыть летом 2022 года. По его словам, в проект инвестировано 4 млн долларов. Ранее хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев критиковал компанию за невыполнение инвестиционных обязательств.



