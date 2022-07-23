Люди активно пользуются мобильной связью, но принцип ее организации остается для многих неизведанным. Что представляет собой базовая станция, какие работы осуществляются техническими специалистами, когда и сколько технических объектов запускается в том или ином регионе — на эти и многие другие вопросы дает ответы проект Aloqada, запущенный Mobiuz.

В первом выпуске съемочная группа посетила Ташкентскую область и поднялась на вершину одной из высоких базовых станций в Узбекистане. Радиорелейная станция Mobiuz в Чиназском район имеет высоту 85 м. Самая высокая площадка, куда могут подниматься технические специалисты Mobiuz, находится на уровне 80 м. Съемочная группа нацелилась на достижение именно такой высоты.





В ходе ролика демонстрируется приемо-передающее оборудование базовых станций, обеспечивающих качественной связью и интернетом ближайшие населенные пункты Чиназского и Янгиюльского районов, а также восьмикилометровый участок автотрассы М-34. Панельные антенны для обслуживания абонентов расположены на высоте 31 м.

Еще одна важная функция объекта — обеспечение транспортной связи. Сигналы, поступающие из Ташкента, передаются через радиорелейные линии связи в южные районы Ташкентской области, а также в Сырдарьинскую область. Соответствующее оборудование находится на уровне 75 м.

В рамках первого выпуска Aloqada показана новая базовая станция Mobiuz в ССГ «Элтамгали» Аккурганского района Ташкентской области. Введенная в коммерческую эксплуатацию совсем недавно, она помогла обеспечить жителей села качественной связью и мобильным интернетом 4G LTE.

«В наших планах — охватить проектом все регионы Узбекистана и показать деятельность наших специалистов изнутри. Несмотря на погодные условия, рельеф местности, любые внешние вызовы и ситуации они обеспечивают связь в режиме 24/7. Члены съемочной группы испытают на себе все трудности работы технических служб. И самое главное — максимально продемонстрируют это зрителям», — сказал координатор проекта, пресс-секретарь Mobiuz Сардор Таджиев.

Следить за проектом можно на Youtube-канале Mobiuz.

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