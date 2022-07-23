Предприятия по производству пряжи Bakan Tex и FT Textile Group прошли сертификацию Business Social Compliance Initiative (BSCI) и получили категорию «B» по 13 принципам и кодексам данного международного стандарта.

Система BSCI (Инициатива по соблюдению социальных норм бизнеса) представляет собой специальную систему, разработанную Ассоциацией внешней торговли. Целью сертификации является поощрение постоянного улучшения социальных показателей предприятий в цепочке поставок для поддержки устойчивых условий труда во всем мире.





Кодекс поведения BSCI определяет ценности и принципы ответственной деловой практики в цепочке поставок. Подпись компанией кодекса BSCI представляет собой публичное обязательство ответственного управления бизнеса.

13 основных требований и принципов деловой этики BSCI, по которым Bakan Tex и FT Textile Group прошли аудит:

система социального менеджмента;

вовлечение и защита работников;

свобода объединений и коллективное договорное право;

недопущение дискриминации;

справедливое вознаграждение;

нормальная продолжительность рабочего времени;

охрана труда и техника безопасности;

запрет на использование детского труда;

особая защита для молодых работников;

отказ от ненадежной занятости;

запрет на использование принудительного труда;

охрана окружающей среды;

этические основы ведения бизнеса.





Внедрение и сертификация системы менеджмента является показателем того, что предприятия вступают в путь постоянного улучшения в вопросах качества, окружающей среды или безопасности.

Bakan Tex — перспективное предприятие по производству высококачественной хлопковой пряжи. Основная производственная продукция — 100-процентная хлопчатобумажная пряжа: гребенная компакт суровая. В 2018 году предприятие импортировало пряжу на 10 млн долларов.

Продукты Bakan Tex и FT Textile Group соответствуют физико-механическим параметрам первого сорта и требованиям ГОСТ.





Готовая продукция отправляется на местный рынок и на экспорт. Сегодня годовая производственная мощность Bakan Tex составляет 14 500 тонн. При этом все объемы мощностей заняты на полтора, два месяца вперед.

Производство оснащено современным высокотехнологичным оборудованием, изготовленным ведущими зарубежными производителями. Современное оборудование от ведущих мировых компаний выгодно отличает Bakan Tex.

В ходе организации деятельности BakanTex в Наманганской области был запущен передовой промышленный комплекс FT Textile Group. Это один из проектов BakanTex, который специализируется на выпуске 100-процентной хлопчатобумажной суровой кардной пряжи пневмомеханическим способом прядения. Данное предприятие оснащено современным прядильным оборудованием из Германии, Бельгии, Швейцарии, Индии и Турции.





Сегодня предприятие производит 19 тысяч тонн пряжи в год. Она экспортируется в Китай, Россию, Турцию и Украину. В 2021 году за рубеж поставлена продукция на 7,6 млн долларов. Предприятие само обеспечивает себя электроэнергией.

В настоящее время компания Bakan Tex планирует создание хлопкового кластера, который также послужит созданию новых рабочих мест.

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