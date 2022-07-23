В International Hotel Tashkent прошел долгожданный первый семинар компании Atomy, организованный ее официальным филиалом Atomy Uzbekistan.

Минувшее мероприятие, собравшее более 500 гостей, стало первым в серии планируемых семинаров, проводимых в преддверии запуска деятельности филиала в Узбекистане, ожидаемого в конце 2022 года.





Грандиозное событие было посвящено ознакомлению с основной информацией о компании и планами работы филиала в стране. Программа мероприятия включала общий рассказ о компании, маркетинговом плане, плане по логистике и доставке товаров внутри страны, презентации иностранных участников, а также интересные выступления артистов.

В последующие месяцы в планы филиала входит проведение ряда семинаров в разных регионах Узбекистана. Например, планируется организовать мероприятия в Фергане, Самарканде, Бухаре и еще раз в Ташкенте. Данные мероприятия направлены не только на информирование участников и граждан о деятельности и планах компании в Узбекистане, но и на поддержку в развитии бизнеса предпринимателей Atomy.

Южнокорейская компания Atomy Co., Ltd., чей товарооборот в 2021 году достиг почти 2 млрд долларов, была образована в 2009 году и на сегодняшний день входит в топ компаний в сетевом маркетинге. Компания, где люди могут зарабатывать, рекомендуя продукцию другим людям, насчитывает более 16 млн участников по всему миру. Зарубежные филиалы открыты в 23 странах. Компания продолжает расширять свою деятельность каждый год.





Atomy реализует высококачественную продукцию широкого ассортимента, включая БАДы, косметику, продукты питания, средства для ухода за телом, волосами и полостью рта и прочие товары, пользующиеся успехом и спросом во многих странах. Успех заключается в том, что продукция Atomy производится с использованием передовых технологий на одних из ведущих заводов в Южной Корее и сертифицирована по международным стандартам, таким как GMP и HACCP.





Еще одной особенностью компании является ее корпоративная философия, основанная на четырех девизах: «Заботиться о душе», «Создавать видение», «Верить в свое будущее», «Ценить скромность», а также трех культурных ценностях: «Следование правилам и принципам», «Совместный рост», «Благотворительность». Вместе эти ценности формируют основу для того, чтобы Atomy дарил успех участникам и оказывала помощь обществу поколениями.

Следуя этим прекрасным принципам, Atomy Uzbekistan тоже стремится делать все для благополучия своих участников и граждан страны. По словам генерального директора филиала Ан Бён Мина, компания нацелена на создание исключительного пути успеха для участников и стабильной платформы для оказания помощи людям, нуждающимся в ней.

Atomy продвигает уникальные ценности, основанные на заботе об окружающих, соучастии и объединении усилий на благо общества. Одной из главных целей деятельности компании является не обогащение, а благотворительность и помощь людям, которые находятся в тяжелой жизненной ситуации. Следуя философии компании, филиал в Узбекистане вместе со своими участниками пожертвовал сумму в размере 50 млн сумов благотворительному фонду Ezgu Amal, помогающему детям с онкологическими заболеваниями. Данные средства включают финансовую помощь и продукцию Atomy для детей. Ан Бён Мин верит, что данный жест стал первым шагом в благотворительной деятельности Atomy Uzbekistan, и в дальнейшем филиал совершит большое количество добрых дел.





Придерживаясь культуры соучастия и ценности «Следование правилам и принципам», компания объединяется с сотрудниками всех филиалов, участниками, гражданами и проводит многочисленные благотворительные мероприятия по всему миру. Также и Atomy Uzbekistan обещает сплотить людей Узбекистана и вносить ценный вклад в общество.

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