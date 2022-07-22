В международном аэропорту «Ташкент» для пассажиров и гостей запущена сеть Wi-Fi для доступа в интернет, сообщила пресс-служба Uzbekistan Airports.

«Совместно с компанией „Узбектелеком“ завершены все работы по подведению каналов связи и установке оборудования, обеспечено полноценное покрытие всей территории терминального комплекса — залы вылета и прилёта», — говорится в сообщении.

Для подключения к интернету посетителям нужно выполнить на своем устройстве поиск Wi-Fi сети #TASAirportUzcloud и нажать кнопку «Подключить». Система перенаправит на страницу авторизации, где необходимо будет ввести номер мобильного телефона. На указанный номер придёт SMS для подтверждения авторизации.

Далее система предложит варианты платного и бесплатного доступа. При выборе бесплатного доступа система покажет три коротких рекламных ролика, после чего предоставит доступ к интернету. В случае выбора платного доступа система предлагает выбор тарифного плана и после оплаты предоставляет доступ в интернет на период согласно тарифному плану.

Ранее в аэропорту действовала беспроводная сеть провайдера Sola, но, как уточнили в администрации воздушной гавани, ее работа была нестабильна.