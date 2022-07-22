Автор фотографий: Мадина Аъзам. Текст написала Фарзона Хамидова.Все права на текст и графические материалы принадлежат изданию «Газета.uz». С условиями использования материалов, размещённых на сайте интернет-издания «Газета.uz», можно ознакомиться по ссылке.
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Комментарии
Lion Sword
Спасибо за интересную статью. Прочитал с удовольствием.
Kamol Khakimov
Самая красивая статья, особенно, начало. Такие статьи помогают читателю отдохнуть, от ежедневных меркантильных текстах об чьих то мерзких намерениях.
Renat Akchurin
Успехов всем этим труженикам и дехканам!