В Ташкенте рабочий день Дилнозы начинается в пять утра. Она приходит на свою точку, подметает свой участок и начинает торговлю, которая продолжается до темноты. Есть у женщины приработок. Она готовит изделия из теста на заказ: пельмени, ханум, лапшу для лагмана и нарына. Если заказов очень много, Дилноза просит детей подменить её и постоять за прилавком с бахчевыми. Бывает, что приходится оставаться с ночёвкой, если покупателей много, или не весь товар продали.



Женщина признаётся, что в работе ей сложнее всего даётся общение с людьми.



«Я продаю дыни по 20–25 тысяч сумов, так как цены на землю сейчас сильно выросли. Покупатели часто меня спрашивают, почему так дорого. Отвечаю, что выращивать их и доставлять в город занимает много времени и денег. Мало кто понимает», — рассказывает Дилноза.