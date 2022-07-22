Фото: Мадина Аъзам / «Газета.uz»
«Денег на мечты не остаётся, но на жизнь хватает»
Как живут и работают продавцы бахчевых культур
Продавцов бахчевых на базарах выдают загорелые лица и марлевые повязки на голове и плечах. Широко улыбаясь, они протягивают ароматные треугольники покупателям, предлагая попробовать лето на вкус. «Газета.uz» поговорила с людьми, которые знают всё об арбузах и дынях, о жизни, заработке и секретах правильного выбора бахчевых.
Продавцов бахчевых на базарах выдают загорелые лица и марлевые повязки на голове и плечах. Их зазывные голоса разрезают гул плывущей толпы, как нож полосатую корку арбуза. Широко улыбаясь, продавцы протягивают ароматные треугольники покупателям, предлагая попробовать лето на вкус.

«Газета.uz» отправилась на главные столичные торговые точки, чтобы познакомиться с людьми, которые знают всё об арбузах и дынях, и поговорить с ними об их образе жизни, заработке и секретах правильного выбора бахчевых.
Чагатайская улица — место, где в один длинный ряд расположились прилавки с разными сортами арбузов и дынь. Десятилетиями продавцы торгуют здесь урожаем, выращенным на собственной земле или купленным у приезжих дехкан. Всего вдоль улицы размещены 15 точек с более чем десятью тысячами спелых плодов с бахчи.
Самый юный продавец на Чагатае — 13-летний Шукуруллох. Он помогает своему отцу и торгует арбузами в дневное время, а вечером ему на смену приходит брат. Вместе они ведут семейный бизнес уже пять лет.

«Моя смена начинается в 6:30–07:00. Первым делом мы разгружаем и раскладываем арбузы, дыни и тыквы, которые раз в три-четыре дня нам поставляют дехкане из Джизака, Кашкадарьи, Сурхандарьи и города Бука в Ташобласти. Мы закупаем от 800 до 1000 арбузов за раз. В день удаётся продать 150-200 из них», — говорит мальчик.
Если арбузы поспевают раньше, то и продажа идёт лучше
По его словам, цены на арбузы варьируются от 10 до 25 тысяч сумов в зависимости от размера плода. От продажи 800 арбузов в среднем семья получает около 10 миллионов сумов. На часть этих денег они закупают и привозят следующую партию, а выручку оставляют себе.

«Каждый год наше дело приносит всё больший доход. Сезон начинается с конца весны и длится до середины осени. Если арбузы поспевают раньше, то и продажа идёт лучше», — признается Шукуруллох.
Он рассказал, что все продавцы ежедневно выплачивают «патта» — земельный налог в размере 15 тысяч сумов. Он даёт право торговать арбузами в конкретной точке рынка.
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«Когда мы впервые приехали сюда, планировали расположиться на нижней части улицы, но поскольку там не было мест, мы разместились около остановки. Со временем поняли, что здесь торговля идёт лучше. Теперь это наше место», — рассказывает Шукуруллох.

Мальчик работает шесть дней в неделю, а в воскресенье отдыхает. Раз в две недели берёт выходной, но если сильно устаёт, то может остаться дома дольше.
Он признаётся, что в работе ему больше всего нравится продавать.

«В день получаю 20-30 тысяч сумов. Эти деньги я коплю и потом покупаю что-то для себя. В обеденное время люблю посещать ближайшую кафешку, беру еду с собой и иду продавать дальше», — говорит Шукуруллох.

Зимой семья мальчика занимается торговлей сушеными фруктами, которые приобретают на базарах, а ранней весной они продают воздушных змеев. Летние каникулы Шукуруллох проводит на горках с арбузами и дынями. Свободное от торговли время разговаривает с продавцами. Один из них просит мальчика продемонстрировать, как он выбирает спелый арбуз. Мальчик начинает похлопывать по плоду и проводит пальцем по его поверхности.

«Если при стуке раздается характерный треск, а ярко выраженные белые полосы шире зелёных, значит, арбуз хороший», — говорит он.
Шукуруллох подходит к столику с дынями и тыквами, которые так и просятся в руки. Пока он их раскладывает, отбирая самые красивые, одна из дынь выскакивает из его ладоней и падает на землю. Раздаётся треск — и жёлтая шершавая поверхность покрывается трещинами. Женщина, продающая рядом лепёшки, смеётся: «Всё-таки суждено нам попробовать сегодня дыньку».

Мальчик берёт нож и отрезает каждому по кусочку. В воздухе разливается медовый аромат.
К точке подъезжает «Дамас» с пассажирами-бахчевыми. Из машины выходит парень и начинает выгрузку товаров, которые приобрёл на дехканском рынке «Куйлюк».

«Я на этой точке торгую давно, около пяти-шести лет. За это время научился различать сорта и качество арбузов и дынь. С одного взгляда могу понять, спелый плод или не созревший до конца», — говорит Рамзиддин Акбаров, раскладывая на досках арбузы и дыни.
По его словам, Чагатай стал для него идеальной торговой точкой, поскольку сам он живёт поблизости, в одноимённой махалле. Работает не по графику, а по желанию. Признаётся, что из-за большого спроса он вместе со своими братьями выходит сюда ежедневно. Выходных давно не было. Так продолжается с мая по сентябрь.

«Арбузы мы продаём с утра до самой ночи. Бывает, что задерживаемся до 00:00–1:00. Если не успеем всё распродать, грузим обратно в машину либо оставляем на свой страх и риск. Ещё ни разу арбузы у нас не исчезали», — говорит Рамзиддин Акбаров.
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Каждые два-три дня весь бахчевой ассортимент обновляется. Залежавшиеся арбузы и дыни отдают скоту.

«Мы продаём только свежее, поскольку для нас важно доверие покупателей. Даже если приходят клиенты с претензиями, я стараюсь найти подход к каждому и всё вежливо объясняю. Но таких случаев практически не бывает. В основном, все покупатели остаются довольными», — с радостью говорит Рамзиддин.
Он закупается на разных рынках и говорит, что с каждым годом дехкан, продающих товар перекупщикам, становится всё меньше. Сейчас из-за окончания урожая на первых и вторых участках бахчи цены на базарах выросли. Парень рассказывает, что наценки ставит небольшие — с каждого арбуза получается 2000–3000 сумов. Больше выручки остаётся с больших арбузов, маленькие он отдаёт по своей цене, чтобы те не залежались.

«За два сезона мы получаем относительно немного. Если бы этот бизнес приносил настолько большие деньги, как люди думают, то все бы начали продавать арбузы и дыни», — смеется юноша.

Рамзиддин копит деньги и мечтает начать собственный бизнес — открыть магазин. Он признаётся, что не хочет ограничиваться продажей арбузов и дынь и планирует развиваться в других сферах.
На просьбу рассказать как выбрать спелый арбуз, Рамзиддин отвечает, что всё дело в цвете.

«Спелый и вкусный арбуз отличается красивой кожурой и светлым земляным пятном на боку — "пуповиной". Арбуз-"девочка" имеет более круглую форму и жёлтый оттенок пуповины. Считается, что они слаще на вкус и в них меньше семечек. "Мальчики" же более водянистые и овальные», — объясняет продавец.

Он советует обращать внимание на размер плода. Лучшие всего выбирать средние. Слишком большие арбузы, по словам Рамзиддина, могут оказаться неспелыми, а маленькие и лёгкие будут на вкус как вата.
Ниже по улице на раскладушках и курпачах отдыхают продавцы, работающие в ночную смену. Одна из них — Дилноза Кадырова. Уже 18 лет женщина продаёт на Чагатайском рынке урожай, который сама выращивает на трёх гектарах земли в Джизакской области. На её участке отлёживают бока 20 сортов дынь, арбузов и тыкв.
«Земледелие — честный труд, но не всем под силу. Если бросить семечку в землю, арбуз сам по себе не вырастет. Нужна долгая и усердная работа, начиная от высадки в мае и заканчивая последним сбором в сентябре. Мы выходим на поле до восхода солнца и работаем до 10 утра — дольше из-за жары находиться там невозможно. Вечером возвращаемся. К счастью, наше дело даёт свои плоды. В этом году надеемся собрать 15 тонн урожая», — делится женщина.
В Ташкенте рабочий день Дилнозы начинается в пять утра. Она приходит на свою точку, подметает свой участок и начинает торговлю, которая продолжается до темноты. Есть у женщины приработок. Она готовит изделия из теста на заказ: пельмени, ханум, лапшу для лагмана и нарына. Если заказов очень много, Дилноза просит детей подменить её и постоять за прилавком с бахчевыми. Бывает, что приходится оставаться с ночёвкой, если покупателей много, или не весь товар продали.

Женщина признаётся, что в работе ей сложнее всего даётся общение с людьми.

«Я продаю дыни по 20–25 тысяч сумов, так как цены на землю сейчас сильно выросли. Покупатели часто меня спрашивают, почему так дорого. Отвечаю, что выращивать их и доставлять в город занимает много времени и денег. Мало кто понимает», — рассказывает Дилноза.
Выручку, полученную с продажи всего урожая, женщина считает в конце осени. Во время неурожая она может составить лишь два миллиона сумов. Если сезон сложится удачно, то сумма может дойти и до десяти миллионов.

На накопленные деньги Дилноза успела купить машину, обустроить дом и сыграть свадьбы детям.

«Понимать, что моя семья ни в чём не нуждается — самое любимое в работе», — говорит она.
Среди фруктово-овощных рядов продуктового отдела рынка «Чорсу» расположились два больших фургона с арбузами и дынями. Принадлежат они трудолюбивым и скромным дехканам, которые ещё до восхода солнца привозят на базар свой урожай и оптом реализуют его другим продавцам. Большинство из них уже завершили сделки и разошлись по домам. Кто-то остался торговать бахчевыми прямо с земли.
На обочине дороги под раскладными зонтиками сидят две женщины. «Три штуки за десять тысяч, покупайте свежие дыни», — подзывают они прохожих.

В нескольких метрах останавливается машина. Водитель — пожилой мужчина — долго выбирает дыни, слушая их аромат. Говорит, что по нему можно определить свежесть десертного фрукта.

За процессом молча наблюдает мужчина средних лет. Его минивэн почти полон спелыми дынями.

«Наш постоянный клиент. Приезжает каждый день, покупает у нас дыни и развозит их по махалям», — с улыбкой кивает в его сторону одна из женщин.
Дилрабо Саидова родом из Самарканда. Женщина закупает около 600 дынь ежедневно, торгует на «Чорсу» с полуночи и до утра. После перемещается к метро и продает бахчевые там. С собой у Дилрабо курпачи, на которых она отдыхает в течение дня.

«Торговля — наш основной источник дохода. Работаем круглый год в разных точках, в основном, около базаров. Сейчас начался сезон дынь, продлится он до ноября. Потом мы будем привозить фрукты», — рассказывает женщина.
В Ташкент Дилрабо приехала в надежде на лучшую жизнь. Живёт в квартире, которую арендует вместе с соседкой. Дома, в Самарканде, женщин ждут семья и дети.

Все заработанные деньги они тратят на пропитание, аренду, а также земельный налог — 20 тысяч сумов в день.

«Денег на мечты не остаётся, но на жизнь хватает», — признаётся Дилрабо.
Чуть дальше по дороге прохожие наблюдают захватывающую картину: девочка ловко перекидывает женщине дыни с обочины дороги, а та ловит и складывает их в тень под дерево.
Мукаддас Кучкарова вместе с мужем занимаются земледелием на участке размером 1,3 гектара в Нарынском районе Наманганской области. Обычно выращивают на продажу зелень и фрукты.

«У нас уже 20 лет есть своё место в центре базара. В Намангане почти каждая семья — дехкане, все что-то да выращивают. Поэтому торговля овощами и фруктами не так востребована, как в Ташкенте», — говорит Мукаддас.

В этом году семья решила посадить на участке дыни. Свой первый урожай привезли на «Чорсу». По словам Мукаддас, торговля идёт хорошо.

Женщина советует: чтобы выбрать вкусную дыню, прежде всего, нужно смотреть на её сетчатый узор — чем он мельче, тем слаще плод. Лучше, чтобы дыня была тяжёлой и с «хвостиком».
Семья Мукаддас Кучкаровой приезжает в Ташкент на время сезона. Живут недалеко от базара, где работают: женщина с дочкой в утреннюю смену, муж с сыном — в ночную.

Мукаддас считает, что семейный бизнес приносит гораздо больший доход, чем если продавать в одиночку или в паре с незнакомым человеком. Она верит, что хорошо зарабатывать и реализовывать мечты можно, оставаясь на родной земле.
«Моя мечта — дать своим детям образование, так как я сама из-за сложившихся в семье обстоятельств не смогла его получить. Спустя годы поняла, что образованные люди легче добиваются успеха и быстрее находят собственный путь. Своим детям я желаю именно этого», — говорит Мукаддас.

Себя женщина считает исключением — ей отсутствие диплома не помешало стать счастливой и заниматься любимым делом.
Автор фотографий: Мадина Аъзам.
Текст написала Фарзона Хамидова.
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Комментарии

  1. 0 0

    Lion Sword

    22 июля, 15:48

    Спасибо за интересную статью. Прочитал с удовольствием.

  2. 1 0

    Kamol Khakimov

    22 июля, 15:49

    Самая красивая статья, особенно, начало. Такие статьи помогают читателю отдохнуть, от ежедневных меркантильных текстах об чьих то мерзких намерениях.

  3. 1 0

    Renat Akchurin

    22 июля, 16:03

    Успехов всем этим труженикам и дехканам!

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