Кандидат от Национально-демократического альянса 64-летняя Драупади Мурму одержала победу в президентских выборах в Индии, набрав 64,03% голосов. Об этом сообщила The Indian Express. Избранный президент примет присягу 25 июля.

Как отмечает издание, Драупади Мурму стала первой адиваси (аборигенные жители Индии) и второй женщиной на посту президентом Индии после Пратибхи Патил, которая занимала эту должность в 2007−2012 годы.

Президент Индии выполняет представительские функции, тогда как государственные решения принимает премьер-министр. В настоящее время правительство возглавляет Нарендра Моди, который назвал нового президента страны «лучом надежды».