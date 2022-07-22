Правительство 20 июля утвердило постановление «О мерах по коренному совершенствованию системы экзаменации, подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей автомототранспортных средств», сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

Согласно документу, по плану учебная нагрузка по подготовке водителей будет составлять до 20 часов в неделю, в день — до 4 часов.

Сертификаты о повышении квалификации водителей будут оформляться только в электронном виде.

На практических экзаменах будут использоваться автомобили, изготовленные не более 5 лет назад для категории «В» и не более 10 лет для остальных категорий.

Учебные программы, согласно постановлению, будут разрабатываться и утверждаться Министерством внутренних дел. Теоретические экзаменационные анимационные вопросы единого образца утверждаются в количестве не менее 1000.