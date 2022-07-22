23 и 24 июля
Куда пойти на выходных
в Ташкенте?
23 и 24 июля
Куда пойти
на выходных
в Ташкенте?
Кинопремьеры, бесплатные концерты на открытом воздухе, ночные кинотеатры в парках, крутые вечеринки, акции в бассейнах и, конечно же, скидки.
Редакторы Афиши отобрали для вас лучшие ивенты.
Все мероприятия — в
календаре
на сайте.
Кинопремьеры, бесплатные концерты на открытом воздухе, ночные кинотеатры в парках, крутые вечеринки, акции в бассейнах и, конечно же, скидки.
Редакторы Афиши отобрали для вас лучшие ивенты.
Все мероприятия — в
календаре
на сайте.
Кино
«Элвис»
Биография
«Кукла. Последнее проклятие»
Триллер
«Финальный аккорд»
Триллер
«Чёрный телефон»
Триллер
«Месть Банши»
Боевик
15 фильмов, которые взорвут вам мозг
Подборка
Кинопоказы в парке Navruz
«Между небом и землей, «Подмена», «Лучшее во мне», «Война невест»
Кинопоказы в парке «Дружбы»
«Миллионер из трущоб», «Век Аделин», «Спешите любить», «Морбиус»
Кинопоказы в парке Tashkent City
«Энканто», «После пробуждения»
реклама
Город
День шоколада в ТРЦ Compass
Вход бесплатный
Экскурсия в Argamak Sher
50 000 сумов
Концертная программа в Tashkent INDEX
Бесплатно
Stand-up концерт в парке Tashkent City
Бесплатно
Концерты в парке «Ашхабад»
Вход - 10 000 сумов
Джазовый концерт в ТРЦ Chimgan
Бесплатно
реклама
реклама
Магазины
Скидки в Basconi
Тотальная ликвидация в Redtag
Акция в Urban Store
Скидки в MINISO
Распродажа в Senorita Home
Скидки в Emporio Armani
Знания
Творческие мастер-классы в Masterskaya
Мастер-класс по росписи керамических тарелок
Встреча «Бумажная конкретика» в Human House
реклама
Вечеринки
Вечеринки в Atlantis
Вечеринки в аквапарке «Солнечный город»
Ice Cream Party в аквапарке Atlantis
Вечеринка High Altitude в Queens
Вечеринки в «Семь Пятниц»
Вечеринки в Villa Brasserie
Рекомендуем почитать и посмотреть
Обзор ресторана Sharshara
11 проблем в современном кинематографе
Обзор магазина BJeans
Настоящий деним из Бухары
Интервью с Михаилом Бородиным
Как парень из Тойтепы попал со своими фильмами на Каннский и Берлинский кинофестивали
Аквапарки и бассейны Ташкента и области с ценами на лето 2022
Ташкентский сейсмический модернизм
Зоны отдыха Ташкентской области с ценами
40 баров, кафе и ресторанов с летними террасами
Кинотеатры под открытым небом в Ташкенте: для кого и зачем?
реклама
Контакты редакции
Реклама
© 2005-2022 «Afisha.uz»
Свидетельство регистрации электронного СМИ №0400 от 24 мая 2007 г.
Учредитель: ООО «Afisha Media» / Главный редактор: Сапаева Галина Вячеславовна
Адрес: 100007, Ташкент, ул. Паркент, 26А / Почта:
info@afisha.uz