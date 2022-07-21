Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступил на четвертой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

«Как неоднократно сегодня отмечалось, благодаря налаженному диалогу в этом формате нам удалось укрепить отношения дружбы и добрососедства, создать в регионе совершенно новую атмосферу конструктивного сотрудничества», — отметил президент в начале своей речи.

«Мы последовательно решаем непростые задачи обеспечения безопасности и стабильности, устойчивого социально-экономического развития Центральной Азии, — сказал Шавкат Мирзиёев. — На этом пути было устранено множество барьеров, созданы условия для свободного перемещения наших граждан, активных культурных и туристических обменов».





«Сформирована благоприятная среда, которая способствует росту взаимной торговли и инвестиций. Только за последние пять лет объемы внутрирегионального товарооборота увеличились в два раза. Мы также приступили к реализации совместных проектов промышленной кооперации, создаем эффективные цепочки добавленной стоимости, развиваем транспортную и энергетическую инфраструктуру. Самое важное — все эти положительные изменения чувствуют наши братские народы», — сказал он.

«Согласен с прозвучавшими здесь оценками сложной ситуации в мире, которая непосредственно влияет и на наш регион, — заявил президент. — Наблюдается стремительная трансформация международного порядка с трудно прогнозируемыми последствиями. Мы становимся свидетелями растущего дефицита диалога и доверия на глобальном уровне».

«В результате усиления кризисных явлений в мировой экономике наши страны сталкиваются с проблемами разрыва традиционных логистических цепочек, растет импорт инфляции, многократно повысились риски продовольственной и энергетической безопасности. В этих условиях еще больше возрастает востребованность координации и повышения эффективности многостороннего сотрудничества в рамках формата Консультативных встреч», — сказал он.

«Подчеркну, что мир, стабильность и благополучие всего региона зависят от нашей сплоченности, готовности принимать решительные меры по защите общих интересов Центральной Азии», — заявил Шавкат Мирзиёев.

Для укрепления отношений и развития регионального взаимодействия президент предложил сфокусировать общие усилия в следующих ключевых измерениях.

Экономическое измерение

«Анализ показывает, что несмотря на положительную динамику потенциал торгово-экономического сотрудничества наших стран все еще остаётся нераскрытым. Сегодня на внутрирегиональную торговлю приходится по разным оценкам от 5% до 10% от общего товарооборота стран региона», — отметил президент Узбекистана.

«В этой связи мы предлагаем активно внедрять новые формы и механизмы стимулирования взаимной торговли, — заявил глава государства. — Речь идет о создании системы зон приграничной торговли с унифицированными правилами и упрощенными процедурами поставок товаров. Здесь важны понимание и поддержка усилий по замещению дорогостоящего и не всегда качественного импорта из третьих стран продукцией наших производителей».

«Другой важной задачей является продвижение совместных проектов промышленной кооперации. Наши бизнес-круги заинтересованы в создании производств, используя конкурентные преимущества и фактор взаимной дополняемости экономик стран региона. В этой связи важно выработать общие подходы к формированию Центральноазиатского пространства промышленной локализации и импортозамещения на основе национальных программ индустриального развития», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.





«Особое внимание предлагаю уделить вопросам цифровизации отраслей экономики, что позволит снизить себестоимость и обеспечить конкурентоспособность продукции. В целях дальнейшего развития торгово-экономических связей предлагаем также шире использовать потенциал прямого межрегионального взаимодействия и запустить ежегодный Форум регионов Центральной Азии. Вместе с тем необходимо стремиться к созданию единого благоприятного делового климата для повышения общей региональной инвестиционной привлекательности», — предложил глава государства.

Кроме того, Шавкат Мирзиёев предложил разработать «дорожную карту» по продвижению альтернативных транспортных коридоров для выхода на рынки Индии, Пакистана и Китая.

«Поддерживаю также предложения моих коллег по мерам обеспечения продовольственной безопасности. В этом контексте считаю важным совместно разработать Комплексную схему гарантированного обеспечения населения широкой номенклатурой продовольственной продукции, которая в достаточном объеме производится в наших странах. Прежде всего, это зерновые, масличные и кормовые культуры, свежая и переработанная плодоовощная продукция, мясные и молочные изделия и многое другое. В этих вопросах мы должны наладить системную работу, исходя в первую очередь из общих интересов региона Центральной Азии», — подчеркнул глава государства.

Многостороннее взаимодействие в экологическом направлении

Президент выразил благодарность коллегам за поддержку инициативы о принятии программы «„Зеленая“ повестка для Центральной Азии».

В рамках этой программы предлагаем сфокусировать внимание на вопросах:

выполнения международных обязательств по декарбонизации экономики;

опережающего развития альтернативной энергетики, прежде всего гидро-, солнечной и ветровой генерации, с организацией взаимных поставок электроэнергии;

широкого внедрения водосберегающих и экологически чистых технологий, а также рационального использования водных ресурсов.

«Мы должны признать, что, к сожалению, сильно отстаем от ведущих регионов мира в вопросах „зеленого развития“. Для обеспечения конкурентоспособности наших стран в долгосрочной перспективе необходимо поручить правительствам подготовить План конкретных действий по реализации принимаемой сегодня программы», — сказал президент Узбекистана.

Гуманитарное измерение

Президент Узбекистана предложил усилить совместную работу по реализации программ сотрудничества в области культуры, образования, спорта и туризма, а также глубокого изучения нашей общей истории.

Он также предложил поочередно проводить в странах региона Центральноазиатский фестиваль культуры, искусства и кино.

«Особое внимание хотел бы уделить возможностям расширения нашего сотрудничества в сфере туризма. Нам следует активно стимулировать внутрирегиональный туризм путем разработки специальных туристических маршрутов и продуктов, проведения единых пиар-кампаний. В этих целях предлагаем создать совместную экспертную группу для подготовки конкретных предложений по увеличению взаимных туристических потоков», — добавил глава государства.





«Отдельно хотел бы остановиться на плодотворных итогах Центральноазиатского форума молодежи, прошедшего в Ташкенте в мае этого года. Мы ещё раз убедились, что у нашей молодёжи схожие взгляды и устремления, мощный интеллектуальный потенциал. Мы должны и далее всесторонне поддерживать их прорывные инициативы, креативные подходы и стартап-проекты», — сказал президент, предложив к следующему саммиту подготовить многостороннее Соглашение об общих направлениях молодежной политики.

Сфера безопасности

«Стратегическим направлением нашего регионального взаимодействия является сфера безопасности. Подчеркну, что безопасность региона неделима и прежде всего зависит от того, как эффективно выстроено наше партнерство», — сказал глава государства.

«В этом плане нам необходимо и далее наращивать практическое взаимодействие в борьбе с традиционными угрозами экстремизма и терроризма, организованной преступности и наркотрафика. Нашего особого внимания требуют новые вызовы, связанные с незаконной деятельностью в интернете, масштабы которой возрастают. Сегодня для этих угроз нет границ — они проникают через мобильные телефоны», — добавил лидер страны.

«К сожалению, недавние трагические события в Узбекистане вновь подтвердили наличие деструктивных сил, которые пытаются нарушить наши планы, посеять хаос и нестабильность в нашем регионе. В этой связи поддерживаем предложение о запуске регулярных консультаций руководителей совбезов и спецслужб стран региона по всем этим направлениям», — заявил Шавкат Мирзиёев.

«Нашим важнейшим приоритетом должно оставаться продолжение тесного сотрудничества в вопросах содействия обеспечению долгосрочного мира в Афганистане и его социально-экономическому восстановлению. Мы — ближайшие соседи, как никто другой должны быть заинтересованы в стабильности в этой стране. Именно от нас во многом зависит и то, как данную проблему воспринимает международное сообщество», — сказал президент.

Он добавил, что Узбекистан выступает за активное развитие торговых связей с этой страной, её вовлечение в региональные экономические процессы, расширение гуманитарной помощи афганскому народу, продвижение важных социальных и инфраструктурных проектов.





«Главным итогом нашего саммита, несомненно, является принимаемый солидный пакет документов, призванных укрепить отношения дружбы, добрососедства и сотрудничества между нашими странами во имя мира и устойчивого развития Центральной Азии. Хочу присоединиться к коллегам и выразить уверенность, что результаты Консультативной встречи послужат укреплению стратегического партнерства и доверия между нашими странами, дадут мощный импульс продвижению совместных программ и проектов практического взаимодействия», — сказал президент Шавкат Мирзиёев в завершение выступления.