Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, выступая 21 июля на четвертой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, отметил, что в нынешних кризисных условиях международных отношений страны региона будут еще более тесно сотрудничать с тем, чтобы защищать и продвигать общие интересы на мировой арене. Речь главы государства опубликовала его пресс-служба.

«К сожалению, международная обстановка не вселяет оптимизма, как с точки зрения глобальной безопасности, так и мировой экономики. Сегодня перед государствами Центральной Азии сохраняются традиционные вызовы и угрозы безопасности, появились их новые гибридные формы», — сказал Садыр Жапаров.

«В этой связи не могу не затронуть очень важный вопрос, который продолжает оказывать значительное влияние на региональную безопасность в Центральной Азии. Я имею в виду ситуацию в Афганистане. К сожалению, ситуация там продолжает оставаться сложной и непредсказуемой. По нашему мнению, приход к власти талибов и сформированное им правительство — это суровая реальность и нам необходимо выработать совместную линию поведения в данном направлении, в том числе приложить максимум усилий, чтобы соседний Афганистан встал на рельсы мирного и устойчивого развития», — подчеркнул он.

«Надеюсь, мы согласованно будем двигаться по афганской проблеме, активно взаимодействовать между собой, особенно с ООН и странами региона в целях обеспечения мира и стабильности в Афганистане, оказывать афганскому народу необходимую гуманитарную и экономическую помощь, содействовать его борьбе с международным терроризмом, наркотиками и в вопросах обеспечения региональной безопасности и стабильности, на принципах невмешательства во внутренние дела. Кыргызстан со своей стороны готов активно содействовать этому процессу», — заявил президент Кыргызстана.

«Трагические события в регионе вывели на первый план вопросы обеспечения безопасности от деструктивных сил, в том числе внешних, привлекающих на свою сторону религиозных фанатиков и криминалитет. Со своей стороны, Кыргызстан полностью поддерживает решительные и мудрые действия руководства соседних стран по наведению конституционного порядка и общественно-политической стабильности. Больше нельзя допустить подобных кризисов безопасности, созданных по надуманным социально-экономическим, межэтническим, религиозным и другим мотивам», — выразил мнение Садыр Жапаров, призвав к объединению взаимных усилий в этом направлении.

«Общая безопасность, стабильность и благополучие зависят от атмосферы отношений между государствами региона. В настоящее время продолжается работа по делимитации государственной границы Кыргызстана с братскими Узбекистаном и Таджикистаном. Хочу подтвердить нашу политическую волю завершить переговорный процесс во взаимовыгодном ключе с тем, чтобы превратить эти границы в открытые мосты мира, дружбы и доверия, а саму Ферганскую долину — в подлинный оазис Центральной Азии», — заявил глава Кыргызстана.

Говоря об экономике, Садыр Жапаров отметил, что Кыргызстан выступает за расширенное сотрудничество по всем направлениям, которые повысят продовольственную безопасность и аграрное развитие в регионе.

«Одним из таких направлений являются водные ресурсы, объемы которых из-за изменения климата безвозвратно сокращаются. Действующие механизмы управления водными ресурсами уже не отвечают реалиям настоящего времени, не удовлетворяют потребности стран Центральной Азии», — сказал он.

«В частности, Кыргызстан пока не получает адекватного возмещения от накопления и сохранения водных ресурсов, — заявил Садыр Жапаров. — Вновь предлагаю совместно разработать взаимовыгодные механизмы водопользования, чтобы у стран верховья были возможность и заинтересованность из расчёта на несколько лет вперёд накапливать водные ресурсы для потребностей орошения в вегетационный период независимо от водности, в том числе в период маловодья».

«Мы выступаем за возобновление и совершенствование сотрудничества в рамках Соглашения об использовании водно-энергетических ресурсов реки Нарын-Сырдарья между Казахстаном, Кыргызстаном, Узбекистаном и Таджикистаном от 1998 года, которое предусматривает сбалансированный обмен водными и энергетическими ресурсами», — подчеркнул он.

По его словам, Кыргызстан также выступает за расширенное сотрудничество в гидроэнергетической сфере с целью повысить энергетическую самодостаточность и безопасность стран Центральной Азии.





«Мы приветствуем инвестиционное участие Казахстана и Узбекистана в гидроэнергетических проектах в Кыргызстане. Следует отметить, что имевшая место весной текущего года авария показала уязвимость, в связи с чем необходимо укреплять защищенность Единой энергетической системы Центральной Азии», — сказал глава государства.

Садыр Жапаров выразил мнение, что драйвером роста в Центральной Азии являются свободная торговля и инвестиции, развитие транспортно-транзитной инфраструктуры и цифровизация. Активизации торговли, по его словам, будут способствовать созданные центры приграничной торговли на границе Казахстана и Узбекистана, а также индустриальный торгово-логистический центр вблизи кыргызско-казахстанской границы.

«Чрезвычайно важным является полностью снять препятствующие свободной торговле тарифные и нетарифные барьеры, включая необоснованные задержки грузов на границах. Надеюсь, что инструменты цифровизации помогут решить накопившиеся вопросы», — заявил он.

«Учитывая, что наши страны не имеют выхода к морю, необходимо предпринимать усилия по улучшению транспортно-транзитной и логистической инфраструктуры стран Центральной Азии, прежде всего, с точки зрения повышения уровня интегрированности внутри региона, а также подключения к мировым транспортным узлам и коридорам», — добавил Садыр Жапаров.

Он также отметил, что развитие железнодорожных и автомобильных коридоров в предстоящие десятилетия может трансформировать Центральную Азию в перекресток новых торговых путей.

«Важным проектом является строительство железной дороги „Китай — Кыргызстан — Узбекистан“, успешная реализация которого в значительной мере повысит международный торгово-инвестиционный и транзитный потенциал Центральной Азии», — заявил он.

Глава Кыргызстана высказался за совместную организацию специализированных туристических маршрутов, введение послаблений при пересечении общих границ туристами, образование информационных центров с базой данных о туристических возможностях каждой из стран региона, а также проведение общих туристических выставок и ярмарок.