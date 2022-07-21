Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана в партнёрстве с IT-Парком организовали IT-клуб для женщин, получивший название Gap. Об этом сообщила пресс-служба IT-Парка.

Основными задачами клуба обозначены поддержка женщин, повышение их грамотности в сфере IT и предоставление им возможности обучения и трудоустройства в этой области.

Инициаторы надеются, что клуб поможет сделать IT-профессии доступными для женщин и девушек, что позволит уменьшить гендерный разрыв в сфере.





Клуб намерен регулярно приглашать женщин, воплотивших свои идеи в успешные проекты, для выступлений, проводить презентации и дискуссии, а также неофициальные мероприятия — просмотры фильмов, квесты, спортивные и другие.

В дальнейшем клуб намечено трансформировать в коммуникационную площадку для женщин, где участницы смогут обмениваться мнениями, налаживать связи и находить единомышленниц для сотрудничества.

В начале июля в Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций была внедрена должность советника министра по привлечению молодёжи и женщин в сферу IT, а также продвижению Узбекистана как регионального IT-центра. Им стала Камола Сабирова (на главном фото — в центре).