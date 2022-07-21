Банки США в 13 случаях заморозили или конфисковали платежи компаний из Узбекистана. Об этом на пресс-конференции 21 июля сообщил первый заместитель председателя Центрального банка Ботир Захидов, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

«У всех [этих ситуаций] есть причины. В 3−4 случаях платёж вышел буквально в день объявления санкций. В 4−5 случаях сторона, принимающая платёж, не была под санкциями, но бенефициары принимающей стороны были связаны с людьми, находящими под санкциями. Зарубежные банки выявили это и заморозили [платёж]», — рассказал он.

По его словам, ещё в 3−4 случаях местные компании были уведомлены о рисках, но тем не менее выполнили платежи, которые были в итоге заморожены. Ботир Захидов отметил, что банки в усиленном режиме мониторят ситуацию в этом направлении.

«Это есть во всех странах. 13−20 случаев среди десятки и сотни тысяч транзакций — это ничто. Это естественно», — отметил первый замглавы ЦБ.

Председатель Центрального банка Мамаризо Нурмуратов сообщил, что определенную часть средств удалось разморозить после контактов с американским банками. По его оценке, на сегодняшний день «вопрос 138 тысяч долларов остаётся нерешённым».

В начале июня «Газета.uz» сообщала, что несколько компаний Узбекистана столкнулись с конфискацией или заморозкой средств при оплате товаров и услуг партнёрам из России и Беларуси. Некоторые смогли вернуть средства через несколько недель. Бизнес начал менять свои банки-корреспонденты или переходить на взаиморасчёты в рублях.