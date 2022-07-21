21 июля примерно в 00:05 на 222-м километре автодороги А-373 «Ташкент — Ош» произошло ДТП, в результате которого имеются жертвы, сообщила пресс-служба УВД Наманганской области.

Число погибших не называется. В УЧС Наманганской области «Газете.uz» сообщили, что сейчас проводится экспертиза, и информация будет обнародована позже.

По данным управления, бензовоз MAN с прицепом, ехавший в направлении от Ферганской долины к столице, столкнулся с выехавшим на встречное направление микровэном Damas. В результате возник пожар, охвативший оба транспортных средства. Повреждения также получил находившийся рядом автомобиль Nexia.

Для устранения последствий возгорания и восстановления движения транспорта на место были привлечены ответственные службы.