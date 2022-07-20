По итогам первого квартала уровень безработицы среди экономически активного населения Узбекистана составил 9,2%. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства занятости и трудовых отношений Мавжуда Мирзаева.

Это ниже по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (10,2%), 2020 и 2019 годов (9,4%), а также 2018 года (9,7%). Предыдущий рекордно низкий показатель был зарегистрирован по итогам 2019 года — 9%, а затем из-за пандемии коронавируса и ограничений число безработных начало расти.





Всего на 1 апреля число граждан, нуждающихся в работе, составляло 1,4 миллиона человек. Уровень безработицы среди лиц молодёжи в возрасте 16−30 лет снизился до 14,9%, среди женщин — до 12,8%.





По итогам января-марта 2022 года численность трудовых ресурсов в республике достигло 19,5 миллиона человек (+0,8%).

В отраслях экономики из трудовых ресурсов занято 13,6 млн человек (+0,4%), из них численность занятых в официальном секторе составляет 6,16 миллиона человек, в неформальном секторе — 5,68 миллиона, число работающих за рубежом — 1,8 миллиона.

Министр занятости и трудовых отношений Нозим Хусанов на заседании Законодательной палаты 20 июля сообщил, что с 2019 года число людей, работающих в нелегально, снизилось с 7,83 до 6,16 миллиона человек. По его словам, этого удалось добиться за счёт административных мер, в том числе снижения нагрузки на зарплатный фонд предприятий.





По состоянию на 1 апреля численность экономически неактивного населения в стране составило 4,4 миллиона человек, из них 1,6 млн получают образование вне производства, 2 млн женщин, которые находятся в декретном отпуске, а также 733,4 тысяч человек, не желающих работать или у которых нет возможности для быстрого трудоустройства.

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