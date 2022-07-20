Скидка, объявленная в честь праздника Курбан хайит, действует на все апартаменты резиденции Mirabad Avenue. Приобретая недвижимость, покупатель получает:
- предчистовую отделку;
- панорамное остекление высотой 2,5 м;
- возведенные перегородки по индивидуальному дизайн-проекту;
- двор-парк в шаговой доступности;
- доступ к двухуровневому паркингу;
- круглосуточную охрану и видеонаблюдение;
- конcьерж-сервис.
При покупке квартиры на первой линии резидент также получает в подарок систему центрального кондиционирования Mitsubishi, конвекторное отопление и систему умного дома. Преимущество домов на первой линии Mirabad Avenue заключается в том, что они готовы к заселению: кадастр на дома получен, лобби гостиничного типа функционируют и предлагают жителям качественный консьерж-сервис.
В июне резиденция объявила старт продаж новых домов на третьей линии. Уже сейчас доступны для покупки квартиры на третьей линии в блоке А с самым большим двор-парком резиденции площадью 120 соток, а также в блоке B с приватным двором площадью 45 соток. У вас есть возможность выгодно инвестировать в недвижимость премиум-класса на этапе котлована.
Mirabad Avenue также предлагает выгодные условия покупки иностранным гражданам. В связи принятием нового постановления правительства Узбекистана граждане 108 иностранных государств имеют право на приобретение строящихся объектов недвижимости. До 31 июля иностранцы смогут воспользоваться специальным предложением Mirabad Avenue и купить недвижимость со скидкой 18%.
Проект резиденции, вдохновленный атмосферой респектабельной Пятой авеню в Нью-Йорке, разрабатывался долгие годы совместно с британским архитектурным бюро Chapman Taylor. Общая площадь Mirabad Avenue составляет 6 га. Здесь предусмотрено все для комфорта резидентов: от благоустроенных двор-парков в шаговой доступности до оживленной шопинг-авеню с люксовыми брендами, престижного бульвара с кафе и ресторанами.
Воспользовавшись скидкой 18%, можно на выгодных условиях купить квартиру или инвестировать в премиальную недвижимость в резиденции Mirabad Avenue.
Для получения персональной консультации можно посетить офис продаж или позвонить по телефону: (+998) 78−150−22−22.
Адрес офиса продаж: ул. Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.
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Сайт: mirabad.uz
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