Из-за высокой температуры воздуха днём в среду скорость движения поездов на надземных участках Ташкентского метрополитена — кольцевой (Куйлюкской) линии и Сергелийской ветке Чиланзарской линии — была снижена до 25 км/ч.

Пресс-служба подземки сообщила, что рельсы и их металлические части на надземных участках нагрелись до 65 градусов Цельсия. В таких условиях правила эксплуатации железных дорог требуют ограничить скорость для обеспечения безопасности движения поездов и пассажиров.

Для равномерного движения составов на подземной части Чиланзарской линии («Буюк ипак йули» — «Алмазар») скорость была ограничена 40 км/ч.

В другом сообщении метрополитена, опубликованном ранее в этот же день, говорится, что согласно правилам, если рельсы нагрелись выше 55 градусов, скорость движения должна быть снижена. При нагреве рельсов до 60 градусов скорость должна быть не выше 40 км/ч, 65 градусов — 25 км/ч, а при 70 градусах движение запрещено.

В периоды сильной жары скорость движения будет временно ограничиваться, отмечается в сообщении.