К известному онкохирургу из Грузии Илье Гоцадзе, который на данный момент находится клинике Medion в Узбекистане, обратилась пациентка в возрасте 32 лет с большой опухолью в брюшной полости.

До этого были попытки лечения химиотерапией в других местных и зарубежных клиниках, а после — попытка удаления опухоли, но все тщетно.

В мае Илья Гоцадзе приехал в Ташкент, чтобы провести бесплатные консультации в Medion Family Hospital. Так и состоялась эта судьбоносная и решающая встреча. Команда ведущих специалистов клиники во главе с доктором Гоцадзе, изучив болезнь, приняла решение: несмотря на все сложности, опухоль операбельна.

Пациентка, потерявшая надежду, вновь обрела ее. Опухоль весом в 22 кг была успешна удалена.

Данной новостью команда Medion хочет сказать каждому человеку, столкнувшемуся с таким страшным недугом, как рак, что шанс всегда есть. Главное — бороться, верить и обратиться к опытному специалисту, который не будет тратить ваше драгоценное время зря, а сможет подобрать грамотный и эффективный метод лечения для борьбы с заболеванием.

Главной целью сети клиник Medion является оказание высококачественной медицинской помощи населению Узбекистана. Именно поэтому сеть клиник Medion активно сотрудничает с одними из ведущих специалистов, такими как Илья Гоцадзе.

За плечами доктора Гоцадзе опыт работы более 19 лет в сфере онкологии.

Доктор является выпускником школы одного из крупнейших в России Онкологического центра имени Н.Н. Блохина, учился и проработал в отделении выдающегося онкохирурга современности, академика Михаила Давыдова.

Илья Гоцадзе обладает опытом внедрения современных и передовых методов хирургического лечения злокачественных опухолей.

4 августа Илья Гоцадзе проведет бесплатные консультации в Medion Family Hopsital для оказания хирургического лечения следующих злокачественных опухолей:

толстой и прямой кишки;

желудка и пищевода;

печени и поджелудочной железы;

легких;

осложненных опухолей забрюшинного пространства и почки.

Записаться на бесплатную консультацию можно по телефонам: 1223, (+998) 78−140−00−10.

Адрес: ул. Истирохат, 258.

Facebook: fb.com/medionuz

Instagram: @medionuz

Сайт: medion.uz

YouTube: Medion

На правах рекламы.