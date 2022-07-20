Хокимият Ташкента взял путь на цифровизацию, что означает обеспечение открытости и упрощение разных процессов. Об этом в интервью проекту Alter Ego (видео) сказал заместитель хокима города, директор Департамента цифрового развития хокимията Алексей Хен.

Основная задача департамента — «анализировать процессы, которые в городе происходят, и помогать руководству города принимать решения на основе максимально проанализированной информации, плюс задать тон на будущее: если мы поступим так, как это отразится на будущих процессах», отметил замхокима.

Одним из первых шагов работы новой структуры стало создание муниципальной геоинформационной системы. До этого «15 лет вообще не делали аэроснимков Ташкента», сказал Алексей Хен.

За три дня на «кукурузнике» был отснят город и создан фотоплан — так называемый нулевой слой для карты столицы. Затем карта была векторизована и на неё начали наносить объекты.

Электронная карта лежит в основе работы многих служб города. Она используется в Ситуационном центре хокимията, в который стекается информация экстренных служб и где принимаются оперативные решения при возникновении чрезвычайных ситуаций или массовых мероприятиях, требующих повышенного внимания ответственных структур.

Будут ли подобные решения внедряться в других городах Узбекистана? Алексей Хен сообщил, что города обращаются с таким предложением — Самарканд, Бухара, Карши, Нукус. «Мы готовы помочь другим регионам, но решение остаётся за руководителями этих регионов», — сказал он.

В то же время замхокима отметил: «В процессах цифровизации города многие процессы становятся открытыми. [Некоторые] руководители, может быть, не хотят этого. Всё зависит от человека, который принимает решение в определённом регионе. В Ташкенте хоким [Джахонгир Артыкходжаев] всегда топит за цифровизацию и прозрачность».

Один из важных проектов департамента — сервис Xalq Nazorati («Народный контроль»), призванный ускорить решение проблем, с которыми сталкиваются горожане. Через сайт и мобильное приложение можно сообщить о ямах на улицах и дорогах, неработающих светофорах, проблемах в сфере ЖКХ, в работе общественного транспорта и других. Процесс происходит полностью в электронном виде.

По словам сотрудников департамента, проект не просто служит сервисом приёма жалоб, но и позволил выявить ряд системных проблем и пробелов в законодательстве, таких как отсутствие прописанных регламентов и процедур. Специалисты работают над систематизацией этих пробелов и готовят предложения по их устранению.

Представители департамента признают наличие проблемы отписок со стороны ответственных исполнителей и некачественным исполнением некоторых работ. Для решения этой проблемы недавно был запущен рейтинг 12 районных хокимиятов по работе с обращениями граждан через Xalq Nazorati.

Система позволяет видеть, сколько в каждом районе нерешённых проблем (например, есть вопросы, «висящие» с прошлого года), как быстро решаются проблемы, насколько качественно, сколько отписок и другие показатели.

«Хоким города сказал, что будет оценивать работу районных хокимов по этому рейтингу», — отметил Алексей Хен. Он добавил, что хокимияты с низким рейтингом «бросились спасать ситуацию».

Помимо приёма жалоб и предложений через сервис, проблемы горожан отслеживаются и в социальных сетях. Мониторингом занимается отдельный сотрудник. К настоящему времени таким образом выявлено 674 проблем, 581 из которых решена.

Два других важных проекта — His.Tashkent («История Ташкента»), содержащий старые карты города за разные годы, и Age Tashkent — карта возраста столичных зданий, о которых «Газета.uz» писала подробно.

Алексей Хен сообщил, что в планах департамента создание аналогичных карт для исторических городов Узбекистана — Самарканда, Бухары, Хивы и других.

Видео