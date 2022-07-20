С 17 июля по 6:00 по 20 июля из-за жаркой погоды в республиканскую службу скорой медицинской помощи поступило 130,1 тысячи вызовов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана со ссылкой на руководителя диспетчерского центра координации службы скорой помощи Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи Давлатбека Юлдашева.

У 23,4 тысячи заявителей были жалобы на повышенное давление, одышку, приступы астмы и другие хронических заболеваний. Из них 4215 человек были госпитализированы.

В ташкентскую службу «103» в эти дни поступило 11,8 тысячи звонков, из них 4325 — от больных с повышенным артериальным давлением, одышкой, астмой и другими заболеваниями, госпитализированы были 2185 человек.

Ожидается, что жара сохранится в течение недели, в частности, 21−23 июля дневная температура повысится до +43…+45 градусов, а на севере, юге и в пустынных районах — до +47 градусов.

«Безусловно, такой неблагоприятный климат представляет угрозу здоровью больных с хроническими заболеваниями, находящихся на диспансерном учёте, маленьких детей, беременных женщин и пожилых людей», — отметили в Минздраве.

Жителям и гостям Узбекистана советуется не выходить на улицу днём без необходимости, пить больше жидкости, по возможности избегать употребления жирной и копчёной пищи и есть больше фруктов и овощей.