В ходе оперативного мероприятия, проведенного 15 июля сотрудниками УВД Андижанской области и других правоохранительных органов, задержаны А.О. и М. Н. из Пахтаабада, которые попытались продать другому гражданину наркотик гашиш, сообщила пресс-служба управления.

По данным ведомства, сверток с наркотиком весил 455,5 грамма, за него у «покупателя» просили 5000 долларов.

По данному факту следственная группа при ОВД Пахтаабадского района возбудила уголовное дело по части 5 статьи 273 (Незаконная продажа наркотических средств) Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Проводятся следственные действия.