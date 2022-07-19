Житель Булакбашинского района Андижанской области А. И. с 2020 года давал дома частные уроки по религии детям из Узбекистана и соседнего Кыргызстана, «не имея соответствующих религиозных знаний и разрешения», сообщило УВД области.

В ходе оперативного мероприятия, проведённого Управлением по борьбе с терроризмом и религиозным экстремизмом УВД области совместно с другими правоохранительными органами, выяснилось, что мужчина применял физическую силу в отношении несовершеннолетних.

Сообщается, что общее количество учеников мужчины составило 27 детей из двух стран.

В настоящее время ведётся доследственное раследование.



