В первой половине недели по Узбекистану сохранится жаркая погода, сообщила пресс-служба Узгидромета.

Температура воздуха по территории страны будет в пределах +38…+43 градусов, по югу и пустынной зоне местами до +44…+45.

Во второй половине недели жара усилится, 21−23 июля в дневные часы воздух будет прогреваться до +43…+45 градусов, по северу, югу и пустынной зоне местами до +47. Лишь по северу страны 23 июля начнется постепенный постепенный спад жары, температура понизится до +37…+42 градусов.

В отделных районах ожидается усиление ветра до 15−20 м/с, с пыльным позёмком. Местами возможны порывы до 22−25 м/с.

По предгорной и горной территории Ферганской области 18−24 июля возможно прохождение гляциальных (ледниковых) селевых паводков с территории Кыргызстана.