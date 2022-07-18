Летние каникулы — долгожданное время в году для каждого ребенка. Путешествия, походы в бассейн и другие летние приключения невозможно представить без сладостей, напитков и снеков. Несмотря на то, что ответственные родители следят за питанием своих детей и стараются давать исключительно натуральные продукты, иногда так хочется пойти на поводу у чада и побаловать его. Но ведь вкусное может быть и полезным.





Например, сладкую газировку легко можно заменить другими, не менее вкусными напитками для всей семьи. Соки из натуральных фруктовых пюре станут достойной альтернативой.

Denazavrik — детский сок компании Marwin Brands, который был создан, чтобы дети наслаждались натуральным вкусом и пользой фруктов круглый год. Детские соки не содержат консерванты, искусственные красители, загустители, подсластители и ГМО, что делает их безопасными даже для маленьких потребителей от трех лет. Особое внимание в процессе производства уделено высоким требованиям гигиены.





Современная технология приготовления Denazavrik сохраняет природную пользу фруктов и ягод, делая сок не только вкусным, но и действительно полезным. Прежде чем яркая упаковка с веселым Denazavrik’ом окажется в руках у ребенка, соки проходят многоступенчатую проверку качества и безопасности. Соки Denazavrik производятся с особой ответственностью и заботой о детях, именно поэтому миллионы родителей по всей стране уже доверяют этой марке.





А за что дети обожают соки Denazavrik? За насыщенный вкус и красочную упаковку с полюбившимся персонажем. А еще компактную упаковку удобно брать с собой на прогулку, в поездку и даже положить в школьный ланч-бокс.

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